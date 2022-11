Premiere der Weinmesse wird zum vollen Erfolg

Von: Peter Loder

Probieren Sie doch den einmal: Wein-Expertin Monika Fürst-Ladner (l.) aus Schöngeising ist begeistert, dass sie nun auch in Fürstenfeld Kunden ihre edlen Tropfen aus Österreich kosten lassen kann. © Weber

Dichtes Gedränge herrschte in der urigen Tenne auf dem Klostergelände: Die Premiere der Weinmesse war ein voller Erfolg. 1500 Besucher kamen an zwei Tagen, um edle Tropfen und Delikatessen zu probieren. Der Veranstalter hat bereits den Termin für nächstes Jahr gebucht.

Fürstenfeldbruck – Das Ambiente war wie gemacht für die Vinessio. Auf zwei Etagen in der urigen Kloster-Tenne präsentierten 62 Winzer, Weingut-Besitzer und Vertriebspartner aus den bekanntesten Anbaugebieten in Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien ihre edlen Tropfen. Sie fanden die Umgebung, die beinahe an ihre Weinkeller erinnerte, perfekt, um angehende Genießer oder Stammkunden ihre Sorten kosten zu lassen, wie zu hören war. Pro Stand wurden etwa 30 Flaschen entkorkt. Die Gäste sollten kleine Schlucke nehmen, damit der Besuch nicht ganz so schnell endete. Das Weinglas, das man am Eingang bekam, wurde sicher in einer Mini-Umhängetasche deponiert.

Die einzige Ausstellerin aus dem Landkreis war Monika Fürst-Ladner. Sie betreibt seit 30 Jahren in Schöngeising ein auf österreichische Produkte spezialisiertes Weinstudio. „Ich bin einfach nur glücklich, dass sich die Chance in Fürstenfeld nun aufgetan hat.“ Weitaus länger war die Anreise für Lasha Pachulia. Der Georgier hat zwar einen deutschen Standort in Baden-Württemberg, befindet sich aber stets auf Tour, um sein osteuropäisches Heimatland in Genießerkreisen bekannt zu machen. Weshalb der 43-Jährige gut damit beschäftigt war, den Herkunftsort seiner edlen Tropfen zu erklären. Ähnlich erging es Isabell und Thomas Burkard. Sie reisen regelmäßig in den norditalienischen Kleinstaat San Marino, um Weine aus den an den Hängen des Monte Titanon reifenden Trauben zu ordern.

Organisator begeistert

Begeistert zeigte sich auch der in Krailling ansässige Organisator der Messe, Alexander Tejkl (46). „Der Charme der Klostertenne ist einmalig.“ Tejkl, der Vinessio schon in Fürth und Münchens Zenith-Hallen zu einem alljährlichen Besuchermagneten gemacht hat, ist seit fast 20 Jahren im Geschäft tätig. Fürstenfeldbruck will er nach Starnberg nun als festen Standort etablieren. Der nächste Termin am 18. und 19. November 2023 ist schon fix gebucht.

Die angebotenen Schmankerl von Trüffel bis zur italienischen Salami spielen dabei eine wichtige Rolle. Etwas zu essen hilft dabei, den Geschmacks- und Geruchssinn zu neutralisieren. Die Happen sind im Eintrittspreis von 15 Euro inbegriffen. „Das ist unschlagbar“, loben die aus Forstinning (Kreis Ebersberg) gekommenen Messebesucher Rafael Zevallos und Michael Auktuhn das Preis-Leistungs-Verhältnis.

