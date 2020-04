10 000 Gulden für ein Andenken auf ewige Zeiten

Wer zum Amtsgericht muss, der fährt in die Stadelbergerstraße. Die ist, auch wenn auf manchem Schild die für Ortsbezeichnungen übliche getrennte Schreibweise „Stadelberger Straße“ zu finden ist, nicht nach einer Lokalität benannt.

Fürstenfeldbruck – Theres Stadlberger – der Nachname schrieb sich offenbar auch anders als auf den heutigen Straßenschildern – , war eine honorige Frau, der die Stadt eine große Stiftung verdankt. Die war an eine Bedingung geknüpft, die auch nach über 175 Jahren noch erfüllt wird.

Viel ist nicht bekannt über Theres Stadlberger. Nur über ihre Wohltat: Am 20. September 1844 machte die Privatierswitwe Fürstenfeldbruck eine große Stiftung, wie in einer Konfirmationsurkunde aus dem Jahr 1854 zu lesen ist. So verkündete der damalige Erzbischof von München und Freising, Lothar Anselm, dass Stadlberger in der Markt-Pfarrkirche zu Bruck ein Frühmeß-Benefizium verordnet und gestiftet habe. Die Bedingungen: Der Frühmeß-Benefiziat solle jeden morgen um sechs Uhr die Frühmesse für die Stifterin und „ihren seligen Ehemann Franz Xaver Stadlberger sowie die Stadlberger- und Hardt’sche Verwandtschaft“ lesen – dienstags und freitags am Hochaltar in der Pfarrkirche. Am Ende solle jedes Mal ein Vaterunser und ein Englischer Gruß laut gebetet werden.

Das Vermögen wuchs

Ferner soll der Benefiziat an hohen Festtagen im Beichtstuhl Aushilfe leisten. Für seinen Lebensunterhalt stiftete sie 10 000 Gulden. Und sie behielt sich vor, den ersten Benefiziaten selbst zu ernennen. Das „Stadlberger’sche Frühmeß-Benefizium“ sollte für ewige Zeiten diesen Namen führen. Das endgültige Protokoll unterzeichneten die Stifterin, der königliche Rentamtsbeamte Paur, Pfarrer Kropf und die Kirchenpfleger Handelsmann, Adam und Kaufmann am 17. Februar 1845 beim königlichen Landrichter Fischer.

Das Vermögen wuchs, da immer wieder Bürger ihr Geld der Stiftung vermachten. Am 28. Mai 1867 stiftete Pfarrer Michael Harrer 4000 Gulden per Testament. Der Stadlberger’sche Frühmeß-Benefiziat Johann Baptist Strixner gab am 13. November 1884 weitere 1500 Mark „zur Ehre Gottes und zum Besten des Frühmeß-Benefiziums in Bruck mit der Auflage, für mich zwölf heilige Messen zu lesen“, wie er in seinem Testament verfügte.

Weiteres Geld folgte: 2000 Mark von der Näherin Maria Hörwarth 1887 für vier Quatembermessen, 6000 Mark von der Pfarrhaushälterin Theresia Schmid aus Fürstenfeldbruck am 4. Januar 1896, 800 Mark von der Apothekerswitwe Franziska Gelb am 27. Mai 1909 und schließlich 5000 Mark von der Brauereibesitzers-Witwe Julia Mayer im Jahr 1916.

Die Folgen der Säkularisierung

Doch durch die Säkularisierung schmolz das Vermögen dahin. So schreibt der Benefiziat Georg Schlegel in einem Schreiben, das im Stadtarchiv zu finden ist: „Sollte von diesem Einkommen die Wohnung bestritten werden, die hier ziemlich theuer sind, so kann man nur sagen: Zum Leben zu wenig, und zum Sterben zu viel. Was nützt der Gemeinde ein armer Benefiziat.“

Schlegel schlug vor, zur Aufbesserung der Stiftung das Haus des Bierbrauers Trappentreu zu erwerben. Dieser war bereit, einen Bauplatz fürs neue Benefiziatenhaus für 300 Gulden abzutreten, wie in einem Zeitungsbericht zu lesen ist. Laut eines Regierungsbeschlusses aus dem Jahr 1865 durfte für den Neubau das verbliebene Stiftungskapital in Höhe von 644 Gulden für die Baukosten herangezogen werden.

Am 16. August 1865 vereinbarten Marktvorsteher Johann Paptist Miller, Pfarrer Johann Baptist Gunzelmann, Benefiziat Georg Schlegel und Müller Anton Aumüller – Pfleger der Stadlberger’schen Benefiziatfonds – beim königlichen Notar Eduard Friedrich, dass das Benefiziatenhaus mit Nebengebäuden am Schulweg 4 der Marktgemeinde überlassen wurde. Dafür musste sie unter anderem die Reparaturkosten übernehmen.

Doch als die Stadt merkte, dass sie Handwerker zahlen musste, aber keinen Nutzen hatte, beschloss der Stadtrat am 18. April 1951, das Anwesen der Stiftung unentgeltlich zu überlassen. Diesen Vertrag unterzeichneten Stadtpfarrer Martin Mayr und Bürgermeister Michael Neumeier. Die Frühmessestiftung hat noch immer Bestand und wird getreu dem Willen der Stifterin durchgeführt.

