Über 5800 Bilder hat sie in ihrem Leben geschaffen - jetzt feiert sie ihren 100. Geburtstag

Von: Hans Kürzl

Munter und schwungvoll empfing Geburtstagskind Berta Silberhorn ihre Gratulanten, Stadtratsmitglied Peter Glockzin (l.) und Vize-Landrat Michael Schanderl. © Peter Weber

„Malen ist mein Leben“, sagt die Brucker Künstlerin Berta Silberhorn. Sie feierte kürzlich ihren 100. Geburtstag und empfing froh und munter ihre Gratulanten.

Fürstenfeldbruck – Berta Silberhorn ist mächtig aufgekratzt. Sie lacht und erzählt und lässt dabei ihre Hände schwungvoll miterzählen. Schließlich wird man nicht alle Tage 100 Jahre alt. Fürstenfeldbrucks Sozialreferent Peter Glockzin und der stellvertretende Landrat Michael Schanderl, die zum Gratulieren ins Seniorenwohnheim in der Buchenau kamen, bekommen das Temperament der Jubilarin in Form einer Umarmung zu spüren.

Viel von dem Schwung hat Silberhorn, auch bekannt als Betty Heberle, in die Kunst gepackt. 5819 Bilder, auf das Stück genau gezählt, hat sie im Laufe ihres Lebens gemalt. Dabei ist Silberhorn, geborene Heberle, eine spätberufene Künstlerin. Denn erst 1961, im Alter von 38 Jahren, begann sie ein Fernstudium an der „Famous Artists School“ in Amsterdam.

Schülerin von Oskar Kokoschka

Für einige Jahre war sie sogar Schülerin des berühmten österreichischen Expressionisten Oskar Kokoschka. Höhepunkte ihres künstlerischen Schaffens waren unter anderem Ausstellungen in Paris und Florida.

Berta Silberhorn wuchs im oberschlesischen Rybnik auf. Das war zwar mehrheitlich deutsch, gehörte aber seit einer Volksabstimmung im Jahr 1921 zu Polen. Bedingt durch den Überfall der deutschen Wehrmacht wurde die Stadt wieder dem Reich angegliedert. Für die damals 16-jährige Berta hatte das Folgen: Sie wurde zum Arbeitsdienst in einem Rüstungsbetrieb eingeteilt.

Nach Kriegsende, als ihre Heimatstadt wieder polnisch geworden war, hörten die Sorgen nicht auf. Viele Deutsche wurden vertrieben. Silberhorn blieb zwar noch einige Jahre, bekam aber die kommunistische Herrschaft zu spüren. „Ich habe mich immer wieder verstecken müssen“, erzählt sie. Das ging so bis zu ihrer Flucht Anfang der 1960er-Jahre.

Doch viel lieber erzählt die Jubilarin von ihrer Hochzeit mit Heinrich Silberhorn im Jahr 2004, im Alter von 81 Jahren. Er habe es öfter mit Anträgen versucht. „Aber ich habe immer wieder gesagt, dass ich noch viel malen muss“, sagt Silberhorn. Schließlich habe sie aber dem Werben doch nachgegeben. 2010 verstarb allerdings ihr Mann. Als sie sich daran erinnert, verschwindet das Lächeln für einen Augenblick. „Das ist mir sehr nahe gegangen.“

Auf Einladung der Kester-Hauesler-Stiftung bezog sie ab 2013 für einige Jahre eine Künstlerwohnung, ehe es ins Seniorenwohnheim ging. Auch dort blieb ihr die Freude an der Kunst erhalten. „Malen ist mein Leben“, sagt Berta Silberhorn und zeichnet wie zur Bestätigung mit den Händen ein imaginäres Bild in die Luft.

