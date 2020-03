212 Fachkräfte erhalten ihre Abschlusszeugnisse

212 Fachkräfte haben ihr Abschlusszeugnis in der Tasche. Die Berufsschule entließ die jungen Menschen in die vom Fachkräftemangel geprägte Arbeitswelt.

Fürstenfeldbruck – Die Botschaft von Schulleiterin Andrea Reuß an ihre Absolventen: Sie sollen diesen als Chance ansehen.

An der Berufsschule wird – anders als beispielsweise am Gymnasium – zweimal im Jahr Abschied gefeiert. Nun war der zahlenmäßig kleinere Winter-Jahrgang an der Reihe. Zahlreiche Eltern und Angehörige sowie Vertreter aus der Kommunalpolitik und der regionalen Wirtschaft waren zur Abschlussfeier gekommen. Denn gerade für die hiesigen Ausbilder und Unternehmer sind die Absolventen wichtig. Dies betonte auch die Schulleiterin Andrea Reuß in ihrer Ansprache.

Wie bereits im Vorjahr verwies Reuß auf den Fachkräftemangel, der überall zu spüren ist: „Sie kommen auf einen Arbeitsmarkt, der händeringend nach gut ausgebildeten Fachkräften sucht.“ In das selbe Horn blies Harald Volkwein. Da Franz Höfelsauer, sein Nachfolger als Kreishandwerksmeister kurzfristig absagen musste, sprang er in die Bresche. „Es fehlen in sämtlichen Sparten zehntausende Fachkräfte“, betonte Volkwein. Er verglich die Absolventen aufgrund ihrer Seltenheit deshalb sogar mit Edelsteinen.

Insgesamt 212 dieser so genannten Edelsteine beendeten ihre Ausbildung an der Berufsschule in Bruck. 193 von ihnen mit Erfolg, das sind 91 Prozent. Alle 14 an der Schule ausgebildeten Berufe – von Bankkaufleuten über Friseure bis zu Zahnmedizinischen Fachangestellten – waren dabei vertreten.

Landrat Thomas Karmasin beglückwünschte die Absolventen in seiner Rede, da sie das beste duale System absolviert hätten, das es weltweit gibt. Karmasin wies auf die so genannte „Work-Life-Balance“ hin, die in der Arbeitswelt in aller Munde ist. Den jungen Erwachsenen riet er zu einem Job, bei dem die Arbeit auch gleichzeitig Leben ist.

Und auch vor der Abschlussfeier der Berufsschule machte die anstehende Kommunalwahl keinen Halt. Ebenso wie Volkwein bat er die Gäste, am 15. März an die Wahlurne zu treten. Beide betonten aber ausdrücklich, keine Wahlempfehlung abgeben zu wollen.

Von den 212 Schülern wurden 37 mit einer Urkunde für besondere schulische Leistungen ausgezeichnet. Die Besten erhielten zudem einen Geldpreis. 34 Absolventen mit einer Note bis zu 1,50 wurden von Oberbayerns Regierungspräsidentin mit einer Staatsurkunde geehrt. Umrahmt wurde die Feier von der siebenköpfigen Lehrerband. CHRISTOPH RIEGEL