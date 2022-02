Schnapszahl-Tag 22.2.22: Ansturm auf Standesämter

Von: Lisa Fischer

Teilen

Fernando Schiltz und Lena Kirmaier haben einen der begehrten Heiratstermine ergattert. © Gehre

Der 22.2.22 hat für viele Heiratswillige eine enorme Anziehungskraft. Das Datum beschert den Standesämtern im Landkreis einen Riesen-Andrang.

Fürstenfeldbruck – Teilweise gibt es gar keine Termine mehr. Auch ein junges Paar aus Germering hat sich den Tag für seine Hochzeit ausgesucht – aus zahlentechnischen und persönlichen Gründen.

Lena Kirmaier und ihr Verlobter Fernando Schiltz wollen sich am 22. Februar das Ja-Wort geben. Dafür geht es ins Alte Rathaus Fürstenfeldbruck. Das Datum haben die beiden sich nicht nur ausgesucht, weil es schön ist, sagt Lena Kirmaier. „Es hat für uns auch einen persönlichen Wert.“ Denn: „Alles läuft auf die 22 zu“, sagt Fernando Schiltz. Am 22. November 2018 sind die baldige Braut und ihr Bräutigam zusammen gekommen. Außerdem sind beide 22 Jahre alt. Auf der coronabedingt langen Suche nach einem Trauungsdatum schien der 22.2.22 also perfekt.

Zehn Trauungen im Alten Rathaus

Mit den beiden wollen an diesem Schnapszahl-Tag insgesamt zehn Paare im Alten Rathaus heiraten. Das Brucker Standesamt ist damit komplett ausgebucht. Die Nachfrage ist an diesem Februar-Tag so stark wie im Sommer. Zum Vergleich: „An einem Freitag in der Hochzeitssaison können es neun bis zehn Trauungen sein“, erklärt Standesamt-Leiterin Petra Oswald. Dass dieser Dienstag im Februar nun so gefragt ist, lasse sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das besondere Datum zurückführen. „Für diese Jahreszeit ist das definitiv ungewöhnlich“, sagt Petra Oswald.

Datum zieht Paare magisch an

Auch in Germering haben sich mindestens vier Paare diesen speziellen Tag ausgesucht. „Für einen Dienstag ist das viel“, sagt Christiane Eschenweck, Leiterin des Standesamts. Generell sei die Nachfrage an solchen Daten immer größer. Brautpaare suchen sich die Zahlen-Kombination meistens aus, weil die Kombination sehr selten ist, weiß die Standesbeamtin aus vergangenen Schnapszahl-Trauungen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Wochentage, an denen sonst nur mit einer Hochzeit gerechnet wird, die aber auf ein besonderes Datum fallen, behält man im Standesamt Germering im Auge. Christiane Eschenweck teilt sich dann mit ihren Kollegen die verschiedenen Eheschließungen auf – so auch am 22. Februar. „In der Traurede gehen wir meist auf diesen besonderen Tag ein“, sagt die Standesbeamtin.

Olching sperrt extra auf

„Dienstags findet bei uns im Standesamt eigentlich keine Trauung statt“, sagt Martina Sohn, Sprecherin der Stadt Olching. Doch auf den Wunsch eines Hochzeitspaares, das sich bewusst für diesen Tag entschieden hat, mache man heuer eine Trauung in Olching möglich.

Genau eine Hochzeit findet am 22. Februar im Standesamt Alling statt. In Puchheim sind es zwei, sagt der Standesbeamte Martin Lehner. „Bei anderen Schnapszahlen gab es aber schon mehr Eheschließungen, vor allem, wenn das Datum in die Sommermonate fällt.“

Nur wenige Torten wegen Corona

Ob Sommer oder Winter, für das Süße sorgen die Konditoreien mit einer Hochzeitstorte. Auch heuer, am Schnapszahl-Tag. Doch hier herrscht mehr Ruhe: „Die Saison hat noch nicht angefangen“, sagt Martin Wiedemann, Chef des gleichnamigen Cafés in Fürstenfeldbruck. Heuer verzeichnet er am 22. Februar einen Torten-Auftrag, genauso wie Juniorchefin Lena Ganser im Olchinger Café Ganser und die Tortenfee Alling.

„Wir hatten eigentlich mehr Anfragen für das Schnapszahl-Datum“, berichtet Tortenfee-Chefin Barbara Sedlmayr. Wegen den Corona-Einschränkungen wurden jedoch fast alle wieder storniert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.