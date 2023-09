Ferienprogramme: Das ist besonders beliebt

Von: Lisa Fischer

Viele Kinder nutzten die Ferienprogramme in Städten und Gemeinden. © dpa

Aufregende Abenteuer erleben, Neues entdecken und Spaß im Freien haben: Für viele Schüler ist gerade die beste Zeit des Jahres – die Sommerferien.

Landkreis – Nicht nur die Urlauber erleben viel. Für Daheimgebliebene bieten die Ferienprogramme Unterhaltung. Ob Klassiker oder neue Highlights – die Aktionen sind meist schnell ausgebucht.

Direkt neben den Profis auf dem Olchinger Golfplatz Bälle schlagen und das auch noch umsonst: Auf dem Minigolfplatz an der Feursstraße können Mädchen und Buben bis 14 Jahre das derzeit jeden Dienstag tun. Das ist eine Aktion des Minigolf-Sport-Klubs Olching. An der Kasse bei Cora Pfeiffer gibt es extra Platzkarten, dazu für jeden Spieler einen bunten Ball und einen Schläger. Das neue Highlight hat bisher schon rund 100 daheimgebliebene Kinder an die Betonbahnen gelockt, berichtet der Vorsitzende Johann Scherer.

Doch nicht nur kostenlose oder günstige Angebote überzeugen im Ferienprogramm, sagt Karin Weber von der Stadtverwaltung Germering. „Ein Ausflug von uns ging in den Bayern-Park nach Reisbach.“ Der sei dieses Jahr teurer geworden. Trotzdem war er – wie immer – mit 50 Kindern ausgebucht.

Auch in Fürstenfeldbruck bietet die Stadt eine Fahrt in den Bayernpark an. Aber da war das Buchungsverhalten anders. „Wir mussten bei unseren Freizeitparks die Gebühr von 20 auf 30 Euro anheben. Da merkt man schon, dass die Anmeldungen zurückhaltender sind“, sagt Manuela Los. Doch am Ende waren auch in der Kreisstadt die Ausflüge in den Skyline- und in Bayern-Park ausgebucht. Allerdings: „Mehr als 30 Euro darf eine Veranstaltung nicht kosten“, erklärt Martina Los. Sonst wird sie nicht ins Programm aufgenommen.

Beliebt bei den Kindern aus dem Landkreis sind aber nicht nur die großen Freizeitparks und neue Angebote. Auch Klassiker wie ein Tag lang auf dem Hundeplatz in Lindach bewähren sich.

„Auf dem Vereinsgelände lernen die Kinder alles über den Hund und den Umgang“, so Manuela Los. Die Polizei und der Schutzhundeverein stehen mit Rat und Tat zur Seite. „Diesen Ausflug haben wir schon seit Jahren im Programm. Und es ist immer ein Highlight.“

Wer in Eichenau unterwegs ist, sollte sich hingegen in Acht nehmen. Denn hier sind in den Ferien die Forscher los: Sprudelgas, Licht und Farben sowie Strom und Energie können die Kinder beim Ferienprogramm im Jugendzentrum genauer unter die Lupe nehmen. Und die neue Reihe „Forschen mit...“ könnte ein Highlight werden, schaut man sich die Anmeldeliste an.

An zwei Vormittagen kann der Einstein-Nachwuchs unter Beobachtung experimentieren. „Ein Trainer im Namen der Stiftung ’Kinder forschen’ kommt und bringt das jeweilige Material mit“, sagt eine Sprecherin vom Jugendzentrum Eichenau. Dann wird erforscht, was ein Stromkreis ist, ob Strom gefährlich ist, und im zweiten Teil können Kinder chemische, sprudelige Reaktionen mit Stoffen erzeugen.

Aber nicht nur im Kinder-Labor, auch draußen forschen und experimentieren die Kleinen. Etwa bei der Schatzsuche durchs Emmeringer Hölzl mit Kindern aus Germering.

„Das haben wir heuer neu im Programm“, sagt Karin Weber. Mit den Betreuern der Germeringer Jugendbegegnungsstätte Cordobar ging es raus in die Natur. Kartenlesen üben, auf Bäumen klettern und vieles mehr stand auf dem Programm. Abkühlung brachte das Amperwasser. Alle Schatzsucher konnten beim ersten Ausflug nicht dabei sein, berichtet Karin Weber. „Weil so viele auf der Warteliste standen, haben wir einen Zusatztermin angeboten.“

Anfang September steht eine neue Attraktion im Programm: der Besuch der Circus-Krone-Farm in Weßling. Zum Ende der Ferien gehe die Nachfrage dann jedoch meist zurück, so Karin Weber.

