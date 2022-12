Streuverbot: Ärger über mangelnden Winterdienst auf Radwegen

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Eis rund Fahrradfahren vertragen sich schlecht. © Unfried (Beispielfoto)

Des einen Freud, des anderen Leid: Während sich Kinder über den Schnee freuen, ärgern sich einige Lehrer. Sie würden gerne weiterhin zur Schule radeln – doch die Wege sind nicht geräumt. Das hat aber einen Grund.

Fürstenfeldbruck – Eva Hallmeier und einige Kollegen radeln fast bei jedem Wetter zur Grundschule Mitte. Auch in diesen Tagen würden sie gerne von ihren Heimatgemeinden Maisach, Mammendorf und Eichenau in die Pedale treten. Doch an der Stadtgrenze werde man ausgebremst. „In Maisach ist alles blitzeblank geräumt“, sagt die Lehrerin. In den anderen Kommunen auch. Doch in Bruck komme sie nicht weiter. „Das ist so schade, es gibt keine Möglichkeit, ordentlich zu radeln.“ Es wurde nicht mal nachgekehrt.

Stadt fahrradfreundlich?

Was die Lehrerin ärgert: Die Stadt habe die Pädagogen aufgefordert, möglichst mit dem Rad zu kommen. Denn die zugewiesenen Parkplätze reichen nicht. Man habe beim Stadtradeln mitgemacht und sei inzwischen ein fester Kern. „Die Stadt sagt doch, sie ist fahrradfreundlich“, sagt die Lehrerin.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Bauhofleiter Peter Langen-egger weist die Kritik von sich. Man sei von 3 Uhr früh an mit dem Winterdienst unterwegs. Sechs Stunden brauchen die Mitarbeiter, um einmal alle Wege in der Stadt zu räumen. „Fünf kleine Schlepper sind rein für die Geh- und Radwege im Stadtgebiet zuständig.“ Dazu wird Splitt gestreut.

Salz nur auf Straßen

Salz dürfe man keines einsetzen, sondern nur auf den Straßen, erklärt Langenegger. Das steht so im Stadtrecht geschrieben. Und Salz auf Gehwegen sei auch schädlich, etwa für Hunde. Selbst Nebenstraßen werden in Bruck mit Splitt gestreut. Denn das Salz ist nicht gerade umweltfreundlich. Ein weiteres Problem: Selbst wenn das Räumfahrzeug den Schnee von der Radspur wegräumt, bringen ihn die Busse, wenn sie zur Haltestelle fahren, oft wieder auf die Radspur zurück – und der Räumdienst kann wieder von vorne anfangen.

Überörtliche Straßen

Bei den überörtlichen Straßen ist die Lage anders, erklärt Langenegger. Dort salzen die großen Fahrzeuge vom Straßenbauamt und Landkreis die Bahnen und Radwege. Auch in der Stadt halte man einzelne Wege frei – etwa den Radweg am Pucher Meer und zwischen Aich und Puch. Aber nicht schon um 7 Uhr früh.

Der Bauhofleiter hat sich auch in Nachbarkommunen umgeschaut. Sein Fazit: Dort seien die Radwege auch nicht frei, teils sei nicht mal gestreut. Daher kann er die Kritik an der fahrradfreundlichen Kommune schwer nachvollziehen. Man könne im Winter nicht so gut radeln wie im August. „Und man sollte sich überlegen, ob man radelt, wenn es glatt ist.“

Auch interessant: Die Folgen des Eisregens: Etliche Verletzte nach Stürzen - Rettungsdienst im Dauereinsatz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.