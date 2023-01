Ärger um vermüllten Bahnsteig und Baumrückschnitt

Von: Peter Loder

Die Kastanie wurde zurückgeschnitten. Kein schöner Anblick finden Passanten und Lokstation-Betreiber Duran Mizrak. © Loder

Einen Monat nachdem OB Erich Raff bei der Einweihung des neuen Gleis 1 den Brucker Bahnhof noch als „ein Schmuckstück am Eingang unserer Stadt“ gelobt hat, ist der Schaufensterblick etwas getrübt.

Fürstenfeldbruck – Die Bahn hat die jahrzehntelang gewachsene Kastanie am Vorplatz drastisch gekappt. „Der Rückschnitt ist aus Gründen der Verkehrssicherheit erfolgt“, begründete eine DB-Sprecherin die Maßnahme.

Außer dem optisch tristen Anblick seien nachhaltige Folgen für den Baum nicht zu befürchten. Doch Brucks Gartenbau-Experte Uli Würstle erklärt: „Es wird jetzt ein paar Jahre dauern, bis die Kastanie wieder in alter Pracht da steht.“

Was die im Bahnhofsgelände ansässigen Geschäftsleute und Passanten weit mehr stört: Obwohl der Rückschnitt bereits vor mehr als zwei Wochen erfolgt ist, liegt das Geäst noch immer wild gestapelt rund um den Stamm. „Es wird schnellstmöglichst vom Dienstleister entsorgt“, versprach die Bahnsprecherin auf Tagblatt-Anfrage.

Doch die Bruckerin Irmgard Strohmair, im eigenen Auftrag durch die Stadt streifende Müllentsorgerin, befürchtet, dass der Dreck bleiben wird. „Das Areal wird von der Bahn so gut wie nie gesäubert“, beklagt die Seniorin, die im gesamten Stadtgebiet Blechdosen als Aschenbecher aufstellt hat und mittlerweile auch Kronkorken sammelt.

Abfälle an der Bushaltestelle

Tatsächlich ist nicht nur der Kastanien-Vorplatz, sondern auch das Gelände entlang der Bushaltestelle mit Abfällen übersät. Das freilich fällt in den Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung.

Imbiss-Besitzer Duran Mizrak, der vor acht Jahren das Lokstation-Lokal übernommen hat, reinigte das Umfeld seiner Terrasse bislang in Eigenregie. „Er hat aber aufgegeben, bei Stadt oder Bahn Hilfe anzufordern. Er hat es so oft probiert und nie etwas erreicht“, sagt Strohmair, die auch fehlende Abfalleimer in diesem Bereich beklagt. Hinzu kommt: Im Frühjahr könnte sich das Müllproblem noch verschärfen, wenn die Bahn den seit den Bahnsteig-Arbeiten geschlossenen Service-Store wieder eröffnen will.

