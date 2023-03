Ärztin aus Fürstenfeldbruck hilft den Ärmsten in Nairobi - „Schicksale, die einem durch den Kopf gehen“

Im zweitgrößten Slum Nairobis hilft die Brucker Ärztin Christel Hiller verletzten und kranken Menschen wie hier einem kleinen Mädchen. Arzthelferin Janerose (l.) fungiert gleichzeitig als Übersetzerin von Suaheli ins Englische. © tb

Die Brucker Ärztin Christel Hiller kümmert sich um Menschen in der Region - und im entfernten Kenia. Die Schicksale der Ärmsten dort prägen die 62-Jährige tief.

Fürstenfeldbruck – Menschen helfen ist Christel Hillers Berufung. Als Ärztin kümmert sie sich in Praxen in Fürstenfeldbruck und München um ihre Patienten. Dazwischen reist sie immer wieder nach Nairobi. Dort versorgt sie medizinische Notfälle unter den Ärmsten. Deren Schicksale lassen die 62-Jährige oft nicht los.

Die Brucker Ärztin Christel Hiller arbeitet hauptberuflich in einer Hautarztpraxis in Fürstenfeldbruck und in einer Colo-Protologiepraxis in München. Doch auch fernab der Heimat, in Afrika, kümmert sie sich um Menschen und versorgt sie medizinisch. Bereits fünf Mal war sie für einen Kurzzeit-Einsatz in Nairobi. Als Mitglied der ärztlichen Hilfsorganisation German Doctors hilft sie dort sechs Wochen lang verletzten und kranken Menschen im Slum Mathare.

Brucker Ärztin hilftim Elendsviertel

Mathare ist der zweitgrößte Slum in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Zuständig ist Christel Hiller dort in der sogenannten Kleinen Chirurgie. Zu ihren täglichen Aufgaben zählen beispielsweise Brüche eingipsen, Platzwunden nähen oder Abszesse öffnen.

„Den Behandlungsraum kann man sich ein wenig wie ein Arztzimmer bei uns vorstellen, nur bei weitem nicht so gut ausgestattet“, sagt Hiller. Das Gebäude befindet sich mitten im Slum. Insgesamt 80 kenianische Mitarbeiter, meist vier Kurzzeit-Ärzte, ein Langzeit-Arzt sowie drei Spezialisten sind hier beschäftigt. Außerdem sind Krankenschwestern und Übersetzer vor Ort.

Ärztin aus Fürstenfeldbruck in Nairobi: Zwischen 35 und 50 Patienten pro Tag

Es gibt eigene Abteilungen für Tuberkulose und HIV. „Es ist wirklich ein ziemlich kompaktes Gebäude, in dem man sich befindet“, erzählt die Ärztin. Um 8 Uhr startet der Arbeitstag für Christel Hiller. Die Woche beginnt mit einer Besprechung unter den Ärzten. Doch auch Fortbildungen für die Ärzte sind eingeplant. Pro Tag behandelt Hiller im Schnitt zwischen 35 und 50 Patienten.

Die Schicksale der Patienten gehen an der Ärztin bei ihrer Arbeit nicht spurlos vorbei. „Vor allem nimmt es mich mit, wenn Kinder betroffen sind. Kinder mit Knochenentzündungen, Verbrühungen oder unheilbaren Krankheiten.“

Und auch die sozialen Schicksale der Patienten machen Christel Hiller zu schaffen. „Das sind Dinge, die legt man nicht einfach am nächsten Morgen wieder ab. Da macht man sich viele Gedanken drüber“, sagt sie.

Schlimmes Schicksal einer jungen Mutter

Eine Erfahrung in Nairobi bewegt die 62-Jährige bis heute. Die Geschichte einer jungen Mutter, die zwei Wochen nach der Entbindung ihres Kindes in die Praxis gekommen ist. Sie hatte einen großen Brustabszess, der aufgrund der fehlenden Hygiene entstanden ist, erzählt Hiller.

Die Bewohner des Slums haben keinen Zugang zu fließendem Wasser. Zu der Krankheit der Patientin kam noch hinzu, dass der Vater des Kindes sie sitzen gelassen hatte. Hierdurch war sie vollkommen mittellos und konnte ihre Miete nicht mehr bezahlen. Aus diesem Grund montierte der Vermieter das Dach ihrer Hütte ab.

„Das sind Dinge, die man sich bei uns einfach nicht vorstellen kann“, sagt die 62-jährige Ärztin. „Wir haben lange überlegt, wie wir der Frau helfen können. Wir haben sie dann zunächst in unser Nutrition Center (Anm. d. Red.: Ein Zentrum, in dem Bedürftige mit Nahrung versorgt werden) geschickt, damit sie dort etwas zu Essen bekommt“, erzählt sie weiter.

Ärztin aus Fürstenfeldbruck in Nairobi: Erlebnisse lassen sie teilweise nicht los

Anschließend konnte die Frau mit dem Bus zu ihrer Familie aufs Land fahren. Da sie für die Busfahrt kein Geld hatte, kam hier der Sozialdienst zur Hilfe. „Das sind wirklich Schicksale, die einem schon durch den Kopf gehen. Da sieht man wie gut es uns geht und über welche unwichtigen Dinge wir uns teilweise Gedanken machen“, sagt Christel Hiller.

Umso glücklicher ist die Bruckerin dann allerdings, wenn sie sieht, dass ihre Patienten wieder gesund werden. „Die Menschen danken einem auch ganz anders als in Deutschland. Man wird sehr oft gesegnet“, erzählt sie. Und das Arbeiten mit dem Team in Nairobi macht ihr Spaß. „Auch wenn man zwischendurch schreckliche Dinge sieht, gibt es viele Situationen, wo wir als Team viel lachen können und eine schöne Zeit haben“, sagt sie.

Einmal im Jahr geht es nach Nairobi

Seit 2017 – die zwei Corona-Jahre ausgenommen – war es Hiller immer möglich, einmal jährlich mit den German Doctors nach Nairobi zu fliegen. „Öfter als einmal im Jahr ist zeitlich mit meiner Arbeit hier in Deutschland allerdings nicht zu vereinbaren“, erklärt sie.

Weitere Einsätze kann sich die 62-Jährige vorstellen. „Sehr gerne würde ich nochmal nach Nairobi fliegen und helfen“, sagt Hiller. Trotz schrecklicher Erlebnisse möchte die Ärztin weiterhin helfen und Leute versorgen – sowohl in Deutschland als auch in Nairobi. Antonia Plamann

