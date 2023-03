Nach Renovierung: Aicher Feuerwehr zieht wieder zurück - Umzug an nur einem Tag

Neuester Brand- und Unfallschutz

Das Feuerwehrhaus in Aich ist fertig renoviert. Die neue Halle steht und auch der Brandschutz ist auf dem neuesten Stand. Nun konnten die Aicher Brandhelfer zurück in ihr Heim ziehen – fast auf den Tag genau ein Jahr nach ihrem Auszug.

Aich – „Am Faschingsdienstag vor einem Jahr sind wir in die angemietete Lagerhalle der Firma Heifra Recycling mit Sack und Pack umgezogen“, erinnert sich Kommandant Matthias Straßer. „Und nun sind wir wieder zurück.“ Dementsprechend groß war die Freude bei allen, dass die Kernsanierung des alten Feuerwehrhauses sowie der neue Hallenanbau für die beiden Fahrzeuge nun beendet sind.

Als am 2. März 2022 Vertreter der Stadt, der Planer und der Feuerwehr mit dem symbolischen Spatenstich die Baumaßnahme im Brucker Stadtteil eröffneten, hatten die Arbeiten tatsächlich schon ein paar Tage Fahrt auf genommen. Die Sanierung des alten Feuerwehrgebäudes sowie ein Hallenanbau für die beiden Fahrzeuge – ein Löschfahrzeug und ein Mehrzweckfahrzeug – waren notwendig geworden, weil das Feuerwehrhaus in die Jahre gekommen war. Außerdem erfüllte es nicht mehr die neusten Vorschriften für den Brandschutz und den Unfallschutz.

+ In der neuen Fahrzeughalle ist nun ausreichend Platz für das Lösch- und das Mehrzweckfahrzeug. Nun müssen noch die Außenanlagen hergerichtet werden. © Dieter Metzler

Und obendrein war es nicht barrierefrei. „Wir konnten nicht einmal die Türen unseres großen Löschfahrzeuges ganz öffnen, so schmal war die alte Fahrzeughalle“, schilderte Straßer die Zustände. Und die Decke der alten Halle sei so niedrig, dass die Antenne des Mehrzweckfahrzeugs immer dagegen stieß.

Das hat sich nun geändert. In der neuen Halle ist ausreichend Platz. Nahezu eine Wohltat seien auch die neuen großräumigen Umkleideräume, die Platz für 55 Feuerwehrleute bieten. „Aktuell sind wir 47 Männer und Frauen“, berichtet Straßer. „Aber es ist immer gut, eine kleine Reserve zu haben.“

Den gesamten Gebäudekomplex teilt sich auch weiterhin die Freiwillige Feuerwehr mit dem Schützenverein „Eichengrün Aich“. Eine offizielle Einweihung mit beiden Vereinen werde es wohl erst im September geben, meinte Straßer. Die Außenanlage ist noch nicht fertiggestellt und die Haushaltsmittel für die Büro- und Werkstattmöbel sind auch noch nicht genehmigt.

Den Umzug meisterten die Brandhelfer in einem Tag: Bereits um 8 Uhr in der Früh begannen die Feuerwehrler, ihr Lager in der benachbarten Firma des Recycling-Unternehmens zu räumen. Am frühen Nachmittag war es geschafft. „Es ist jetzt alles einfach wunderbar“, schwärmt der Kommandant von den neuen und sanierten Räumen. So habe man vorher nur über ein WC für Feuerwehr und Schützen verfügt. Jetzt habe man einen Sanitärbereich, neue Böden mit Fußbodenheizung, großzügigere Lagerräume und einen gemeinsamen Aufenthaltsraum.

Die gesamte Kernsanierung plus dem Hallenanbau kostet rund 2, 5 Millionen Euro – ein wenig mehr als ursprünglich veranschlagt. „Noch nicht enthalten in der Summe sind die Büro- und Werkstattmöbel“, sagt Straßer. „Aber wir werden natürlich auch einen Großteil unserer 35 Jahre alten Einrichtung wieder verwenden.“ Zum Schluss stellt der Aicher Kommandant noch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Architekten heraus. „Wir durften sogar bei der Auswahl der Türrahmen und der Böden mitentscheiden.“ Dieter Metzler