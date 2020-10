Neues Löschfahrzeug zu groß für die Garage

Das Löschgruppenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Aich ist in die Jahre gekommen. Aus diesem Grund muss ein neues angeschafft werden. Der Stadtrat genehmigte den Kauf eines HLF 10 einstimmig.

Aich – Karl Danke (BBV) wollte wissen, warum statt einen LF10 nun ein HLF 10 angeschafft wird. Er habe ausgerechnet, dass dieses rund 40 000 Euro mehr kosten würde. Geld, das gerechtfertigt ist, erwiderte Feuerwehrreferent Andreas Lohde (CSU). Denn die Aicher Wehr betreue unter anderem die Staatsstraße 2045 zwischen Landsberied und Jesenwang und werde auch bei Unfällen auf der B 471 hinzugerufen. Im HLF können Geräte zur Technischen Hilfeleistung transportiert werden.

Folgen hat die Anschaffung in jedem Fall: Denn das neue Fahrzeug passt nicht mehr in die Garage am Aicher Gerätehaus. Und auch das einst ohne Fördergelder – und damit ohne Zuschussrichtlinien – gebaute Haus entspricht nicht mehr den Brandschutzvorschriften. Der Schulungsraum im ersten Stock hat keinen zweiten Ausgang, die Duschen sind nicht optimal und zur Barrierefreiheit fehlt es weit. „Das holt uns jetzt ein“, sagte Lohde.

Aus diesem Grund soll modernisiert werden. Und auch die Schützen sollen dort bleiben. „Es wird keine einfache Baustelle“, kündigte Rathaus-Jurist Christian Kieser an. Markus Droth (FW) regte an, das alte Löschfahrzeug für gemeinnützige Zwecke in Krisengebieten zur Verfügung zu stellen. Das will man in jedem Fall überlegen, sofern es möglich sei, antwortete Kieser.

Nachdem der Feuerwehrbedarfsplan zum Jahresende auslaufe, fragte Danke nach einer Erneuerung. Lohde erklärte, dass der Bedarfsplan nur fortgeschrieben werde. Die Stadt hat bereits Kontakt mit dem zuständigen Büro. Ein neuer Bedarfsplan, bei dem auch die Position der Häuser, die Ausrückstärken und -Zeiten mit einbezogen werden, sei laut Kieser erst sinnvoll, wenn die zweite Feuerwache in Betrieb gegangen ist. imu