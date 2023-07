50. Geburtstag: Akrobatischer Festakt zum Viscardi-Jubiläum

Von: Lisa Fischer

Immer wieder gab es Applaus: Die Vorführungen von Chor, Band und Zirkus bei der 50-Jahrfeier des Viscardi-Gymnasiums der Schule kamen gut an. © Weber

Der 50. Geburtstag des Viscardi-Gymnasiums wurde am Freitagvormittag groß gefeiert.

Fürstenfeldbruck – Bei dem Festakt legte die Schulleitung Wert darauf, ihn nicht ganz so steif zu gestalten. Das gelang den Organisatoren auch – spätestens bei den akrobatischen Vorführungen der Schüler.

Schon seit Anfang der Woche wird an der Balduin-Helm-Straße gefeiert. Im Zirkuszelt der Schule, das rechtzeitig zum Jubiläum angeschafft und aufgebaut wurde, finden jeden Abend Aufführungen statt. Der Festakt am Freitag sollte „eher locker sein“, wie Direktor Walter Zellmeier in seiner Eröffnungsansprache betonte. Und so gab es keine langen Reden. Zellmeier holte hingegen zum Einstieg der Feier für ein Kurzinterview Brucks OB Christian Götz und Landrat Thomas Karmasin auf die Bühne.

„Vielen Dank für das Zelt“, sagte Direktor Zellmeier zu Karmasin. „Das haben ja Sie bezahlt – ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen“, scherzte Zellmeier – der Landkreis ist als Sachaufwandsträger für die Gymnasien zuständig.

„Was bedeutet für Sie eine besonders gute Schule?“, wandte sich Zellmeier an OB Götz. Die Grundschule am Niederbronnerweg habe er als sehr warmherzig in Erinnerung, antwortete Götz. Positiv sei ihm die Theatergruppe des Graf-Rasso-Gymnasiums in Erinnerung geblieben. „Was eine Schule ausmacht ist das ganze drumherum, die Aktivitäten. Deshalb freut es mich, wenn Schulen auch über den Lehrplan-Tellerrand hinaus blicken und so etwas anbieten“, so Götz.

Hebefiguren

Auch Thomas Karmasin lobte das Engagement der Schulen in Richtung Wahlfächer und Co. „So tolle Sachen wie heute, hat es zu meiner Schulzeit nicht gegeben“, so der Landrat.

Diese tollen Sachen zeigten neun Viscardi-Schüler im Anschluss. Ganz in schwarz gekleidet traten sie im abgedunkelten Raum auf die Bühne – in den Händen leuchtende Jonglierkeulen und -bälle, die sie rhythmisch zu Musik in die Luft warfen. Die Turnerinnen des Viscardi-Zirkus sorgten dafür, dass bei ihren teils schwindelerregenden Hebefiguren weit über dem Boden dem ein oder anderen Zuschauer der Mund vor Staunen offen blieb.

„Obwohl ich es schon oft gesehen habe, bin ich jedes Mal wieder beeindruckt“, sagte Zellmeier am Ende des langen Beifalls. „Und ich habe mich mittlerweile schon an den Gedanken gewöhnt, dass ich offenbar der Einzige an dieser Schule bin, der das nicht kann“, schob der Schulleiter hinterher. Dafür erntete er Lacher aus dem Publikum.

Der frühere Direktor

Dann holte Zellmeier seinen Vorgänger, Erich Hage, auf die Bühne, für eine kurze Zeitreise durch die Geschichte des Gymnasiums. „Ich war eigentlich der Notnagel und gar nicht vorgesehen für diesen Posten“, erzählte Hage. Kurz vor dem Start des Schuljahres 1994/1995 habe er einen Anruf bekommen, dass er nun den Posten erhalten habe. Ein anderer Bewerber sei kurzfristig abgesprungen. „Also habe ich auf der Karte geschaut, wo denn dieses Viscardi-Gymnasium ist, bin dort hingefahren und habe gesagt: Hallo, ich bin der Neue“, erzählte Hage, abermals begleitet von Lachern. Bis 2008 leitete er das Gymnasium. Dann folgte Zellmeier.

Bilder sagen mehr als tausend Worte – das galt für die Fotoshow. Ohne große, steife Worte, dafür untermalt mit fetzigem Gesang des Schulchores, erzählten Bilder aus 50 Jahren Viscardi, aus der Zeit unter den Schulleitern Bernhard Heinloth, Hage und Zellmeier, gaben Einblicke in den Schulalltag und hinter die Kulissen. Zellmeier dankte am Ende Lehrern und Schülern des Viscardi-Gymnasiums, die zu der familiären Atmosphäre an der Schule beitragen würden – und den Eltern. Ein „Prosit“ gespielt von der Bigband der Schule, die den Festakt musikalisch umrahmte, begleitete die Zuschauer ins Freie.

