Aktion Stadtradeln 2022 steht in den Startlöchern

Teilen

Das Stadtradeln steht wieder bevor. © dpa

Ab sofort kann man sich für das Stadtradeln 2022 anmelden, das heuer schon zum elften Mal in Fürstenfeldbruck stattfindet.

Fürstenfeldbruck – Ob Fahrrad oder Pedelec – alle Kilometer, die in dem dreiwöchigen Zeitraum der Klimabündnis-Aktion geradelt werden, können eingebracht werden und somit zum Klimaschutz und zur Stärkung der eigenen Gesundheit beitragen, versprechen die Organisatoren.

Wie jedes Jahr radeln die Kommunen im Landkreis Fürstenfeldbruck wieder zeitgleich. Gestartet wird am Sonntag, 15. Mai, der letzte Radeltag im Aktionszeitraum ist dann am Samstag, 4. Juni.

Die Radler können auf verschiedene Art und Weisen in einem Team beim Stadtradeln teilnehmen. Entweder, sie gründen eigene Teams, aus mindestens zwei Personen, oder sie schließen sich bestehenden Teams an. Wer kein Team findet, landet automatisch im sogenannten Offenen Team der Stadt.

Unterteams möglich

Innerhalb eines Teams können auch Unterteams gegründet werden, sodass einzelne Firmenabteilungen, Schulklassen, Vereinssparten oder Weitere sich miteinander messen können. Die Schulen können in einem separat geführten und ausgewerteten Wettbewerb, dem Schulradeln, gegeneinander antreten.

Die geradelten Kilometer zählen auch hier für die Kommune, für die geradelt wird. Weitere Informationen hierzu gibt es unter schulradeln-bayern.de.

Die Stadt bietet auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Radlclub ADFC Fürstenfeldbruck eine Brucker Auftakttour an. In den vergangenen Jahren hat es sich allmählich zu einer Art Tradition entwickelt, mit Sternfahrten zu der Siegerkommune aus dem Vorjahr zu radeln. Im Jahr 2021 hat Alling mit 10,45 Kilometer pro Einwohner den Sieg errungen, sodass Alling heuer die Sternfahrten empfängt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Diese finden am 15. Mai statt. Die Brucker Auftakttour startet um 10 Uhr vor der Klosterkirche Mariä Himmelfahrt und führt in einem großen Bogen über den Zellhof, den Jexhof und den Talhof nach Alling. Dort treffen alle Sternfahrten ungefähr gegen 13 Uhr ein und können gemütlich beisammen sitzen und eine ausgiebige Pause genießen, bevor die Heimfahrt wieder angetreten wird. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Radlerinnen und Radler können eine möglichst gelbe oder grüne Warnweste tragen, um einerseits die Zusammengehörigkeit aufzuzeigen, sich andererseits aber von den ADFC’lern abzugrenzen, welche die Tour absichern.

Schnitzeljagd

Und auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Schnitzeljagd, bei der drei Fotos vor den aushängenden Stadtradeln-Bannern in drei verschiedenen Kommunen gesammelt und eingereicht werden müssen. Unter den Teilnehmenden werden am Ende zahlreiche Preise ausgelost.

Registrierungen für das Stadtradeln sind bereits online auf der Homepage stadtradeln.de/fuerstenfeldbruck möglich. Nutzerdaten vom vergangenen Jahr können wieder verwendet werden.

Weitere Details oder Änderungen rund um das Stadtradeln werden laut einer Mitteilung der Stadt rechtzeitig auf stadtradeln.de/fuerstenfeldbruck sowie auf der städtischen Webseite www.fuerstenfeldbruck.de bekannt gegeben. Für Fragen steht die Radverkehrsbeauftragte Claudia Gessner per E-Mail an claudia.gessner@fuerstenfeldbruck.de zur Verfügung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.