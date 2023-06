Party ganz in Weiß am Stadtstrand - rund 1000 Gäste im Pavillon Beach erwartet

Von: Lisa Fischer

Teilen

Rund 1000 Gästen kamen zur vergangenen Auflage der Allwhite-Party im Pavillon Beach. (Archivfoto) © tb

Im Pavillon Beach, dem Stadtstrand an der Amper, steigt am Wochenende eine Party mit Dresscode. Die Gäste sollen möglichst komplett in weiß gekleidet kommen.

Fürstenfeldbruck – Weißes Hemd, weiße Schuhe und obendrauf ein weißer Sonnenhut: Am kommenden Samstag dürfen sich die Gäste des Pavillon Beach von Kopf bis Fuß in Weiß kleiden. Ab 16 Uhr findet auf dem Areal des Stadtstrands an der Amper die „Allwhite-Party“ statt – und die besagt, dass „alles weiß“ sein muss. „Zumindest das Oberteil, ob Hemd, Bluse oder T-Shirt ist bei 99 Prozent der Gäste weiß“, sagt Matej Kopic, der zusammen mit Sebastian Ranftl die Party im von der Mahavi Group geführten Pavillon Beach veranstaltet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Allwhite-Party ist in Bruck keine Neuheit. Vor Beginn der Corona-Pandemie hatte es ein solches Open-Air-Festival mit vorgegebenen Dresscode schon gegeben. Und auch im vergangenen Jahr strömten bis zu tausend Gäste auf das Gelände, das mit Sandboden und Liegestühlen einem echten Strand gleicht. Einen ähnlichen Andrang erwarten die Veranstalter auch heuer. Die Tickets im Vorverkauf waren schon Ende Mai vergriffen. „Karten gibt es jetzt also nur noch an der Abendkasse“, sagt Matej Kopic.

Für die Partygäste in Weiß holen die Veranstalter zwei DJs nach Bruck, die international auftreten. Für den kleinen Hunger hat die Pavillon-Beach-Küche geöffnet und serviert Snacks und Fastfood. Dazu gibt es eine Fotoshooting- und eine Tattoo-Ecke.

Info: Die Allwhite-Party im Pavillon Beach (Klosterstraße 4) öffnet ihre Tore am Samstag, 17. Juni, um 16 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten 15 Euro. Weitere Infos stehen auf der Instagram-Seite des Veranstalters „Allblackparty“. Dort läuft auch ein Gewinnspiel für den Abend.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.