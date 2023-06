Alpenverein Fürstenfeldbruck: Gemeinsam erklimmen sie jeden Berg

Das Foto am Gipfelkreuz ist obligatorisch: Hier waren Mitglieder des Alpenvereins auf einer Klettertour am Vrenigärtli. © Alpenverein FFB

Für Bergsportbegeisterte ist die Ortsgruppe des Alpenvereins genau richtig. Von gemütlichen Wanderungen bis hin zu Hochtouren und Klettersteigen bietet ein ehrenamtlich organisiertes Team an Tourenbegleitern jeden Sommer Aktivitäten in den Alpen. Auch im Winter sind die Bergfreunde aktiv.

Fürstenfeldbruck – Knapp 1350 Mitglieder hat der Alpenverein in der Region Fürstenfeldbruck. 680 haben sich aktiv der Ortsgruppe Fürstenfeldbruck zugeordnet. „Wirklich oft dabei ist allerdings ein deutlich kleinerer Teil“, erklärt die Vorsitzende Edith Piochacz. Zu diesem „kleineren Teil“ zählt die Olchingerin in erster Linie ältere Wanderfreunde. „Leute, die früher viel in die Berge gegangen sind, bleiben dem Verein auch im Alter treu“, sagt Piochacz. Gerade die 60- bis 70-Jährigen seien sehr aktiv am Vereinsleben beteiligt und oft bei Wanderungen dabei. „Begeisterte Bergsteiger gehen so lange in die Berge, wie es irgendwie geht“, sagt die Vorsitzende. „Gerade wenn man älter ist, hat man die Zeit dafür.“

Edith Piochacz ist seit ihrer Jugend im Verein aktiv. Nach einer längeren Pause wegen Familie und Beruf kehrte sie 2000 zurück. Seit vier Jahren ist sie erste Vorsitzende der Ortsgruppe. Seit ihrer Jugend ist sie begeisterte Bergsteigerin. „Egal ob Klettern oder Wandern, ich bin einfach wahnsinnig gerne draußen unterwegs“, erzählt sie. Das schönste für sie am Verein ist das Beisammensein. „Man ist mit Freunden unterwegs, das finde ich sehr schön“, sagt die 68-Jährige. „Ich bin gerne mit Menschen unterwegs, auf die ich mich verlassen kann, die ich kenne.“

Jedes Jahr erstellt der Verein ein Sommer- und ein Winterprogramm. Hier werden alle Aktivitäten und Touren für die Mitglieder aufgelistet. Es gibt eintägige und mehrtägige Wanderungen, Mountainbike- und Klettertouren. Auch Ereignisse für die ganze Familie gehören zum Programm. Jeden ersten Mittwoch im Monat finden außerdem sogenannte „Seniorenwanderungen“ statt. Hier werden leichtere Touren unternommen. Anders als bei Hochtouren, bei denen die Anfahrt meist per Pkw stattfindet, reisen die Senioren ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.

Von Juni bis November gibt es an nahezu jedem Wochenende Ausflugsmöglichkeiten für die Mitglieder. Die Touren werden, abhängig vom Schwierigkeitsgrad, von ausgebildeten Übungsleitern oder Tourenbegleitern geführt. Die Gruppengrößen beschränken sich meist – ebenfalls abhängig vom Schwierigkeitsgrad – auf fünf bis 15 Teilnehmer. So sind bei Hochtouren über Gletscher oder Klettersteige weniger Menschen anwesend, bei den Seniorenwanderungen dafür umso mehr.

Im Winter sind vor allem die Skitouren sehr beliebt. Außerdem gibt es viele Vorträge, beispielsweise über bekannte und unbekannte Touren. „Besonders beliebt sind die Faschingstouren“, erzählt Edith Piochacz. Hierbei gehen die Sportbegeisterten fünf Tage lang Skitouren. Seniorenwanderungen gibt es im Winter auch.

Über den Alpenverein und seine Sektionen Der Deutsche Alpenverein ging aus dem 1869 gegründeten Bildungsbürgerlichen Bergsteigeverein hervor. Der erste Vorsitzende war Gustavo von Bezold. Zehn Monate später gab es bereits 22 Sektionen mit 1070 Mitglieder. Heute zählt der Alpenverein rund 1,4 Millionen Mitglieder. Er gehört zu den Gründern des europäischen Dachverbandes European Union of Mountaineering Associations. Die Mitglieder sind in 355 Sektionen untergliedert.

Der Ortsverband Fürstenfeldbruck gehört dabei zur Sektion München-Oberland. Jeden Freitagabend findet im Gasthaus Auf der Lände der Stammtisch statt. Hier wird über vergangene und kommende Touren gesprochen. Die Mitglieder tauschen sich aus und erkundigen sich bei den Tourenbegleitern über neue Angebote. Der Verband ist auch auf Facebook und Instagram vertreten.

Steckbrief Mitglieder: 680 Kontakt: Vorsitzende Edith Piochacz, Telefon (0 81 42) 23 43, E-Mail edith.piochacz@googlemail.com. Internetseite: www.alpenverein-muenchen-oberland.de/fuerstenfeldbruck

Für den Verein wünscht sich Edith Piochacz einen guten Nachwuchs: „Es gibt viele junge Leute, die gerne in die Berge gehen, allerdings suchen sie nicht die Gemeinschaft in der Gruppe, sondern gehen lieber allein“, berichtet die Vorsitzende. „Ich wünsche mir, dass das Vereinsleben weitergeht.“ Der Ortsverband sei immer offen für neue Mitglieder und freue sich über jeden. Antonia Plamann