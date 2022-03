Alte Landwirtschaftsschule wird abgerissen - Auf Areal sollen Container aufgestellt werden

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Die Statik der früheren Landwirtschaftsschule ist marode. Das Haus wird abgerissen. © mm

Die alte Landwirtschaftsschule an der Bismarckstraße in Bruck wird abgerissen. Stattdessen sollen dort Container für die Pestalozzischule aufgestellt werden. Die Zeit drängt.

Fürstenfeldbruck – Die stark frequentierte Pestalozzischule benutzte über einen längeren Zeitraum hinweg das Erdgeschoss der alten Landwirtschaftsschule. Diese stand praktisch leer, seit das Grüne Zentrum in Puch entstanden war. Die Förderschule brachte in dem alten Haus an der Bismarckstraße unweit des eigenen Gebäudes dann aber die gebundene Ganztagsbetreuung unter. Außerdem gab es hier Angebote für die erweiterte sozialpädagogische Unterstützung.

Zeitweise eine Asylunterkunft

Im ersten Obergeschoss wohnten zeitweillig Asylbewerber beziehungsweise junge unbegleitete Flüchtlinge. Klar war, dass dies alles nur Übergangslösungen sein konnten. Denn die Statik der alten Schule ist in schlechtem Zustand. Bei einer Nachfolgenutzung müssten die vorhandene innere Tragstruktur und das Dach komplett erneuert werden, wie es in einem Papier der Kreisverwaltung heißt. Nur die Außenmauern könnten stehen bleiben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dazu kam, dass Ende 2021 im ersten Obergeschoss mutwillig ein Wasserschaden gelegt wurde. Die Folgen seien derart gravierend gewesen, dass die Förderschule ihre Räume in dem alten Haus aufgeben musste, heißt es bei der Kreisverwaltung.

Im Kulturausschuss des Kreistags wurde an das Fresko erinnert, das sich an der Südseite des alten Hauses befindet. © Weber

Rund fünf Millionen Euro

Problem: Alle pädagogischen und therapeutischen Angebote in der Förderschule konnten nur umgesetzt werden, solange die Räume zur Verfügung standen. Nun müsse schnellstmöglich Abhilfe geschaffen werden. „Derzeit ist der Schulbetrieb, insbesondere auch die gebundene Ganztagsschule, nur noch durch die provisorische Nutzung von Allgemeinflächen und unter erheblichen Einschränkungen der Unterrichtszeiten möglich“, heißt es weiter. Wegen der Dringlichkeit müssten Container aufgestellt werden. Für Abriss und Container-Anlagen rechnet man im Landkreis mit Kosten von rund fünf Millionen Euro.

Im zuständigen Fachausschuss des Kreistags wurde das Vorgehen insgesamt einstimmig angenommen. Allerdings hatte zuvor Rieke Schiele (Grüne) verlangt, dass die Container zwingend in Holzbauweise errichtet werden müssten, was einigen Widerstand hervorrief.

Zeitschiene in Gefahr

Mit dieser Vorgabe lasse sich die Zeitschiene nicht einhalten, sagte ein Sprecher der Verwaltung. Und auch Johann Wörle (CSU, Sprecher Baukommission) betonte: „Wir haben ein Riesen-Zeitproblem.“ Stahlkonstruktionen für Container gebe es von der Stange, Holzbau jedoch nicht. Schiele dazu: „Doch.“

Daniel Liebetruth (SPD) war die schnelle Lösung wichtig. Er schlug vor, die Möglichkeit einer Holzbauweise immerhin zu prüfen, aber keine Zeitverzögerung dadurch in Kauf zu nehmen. Mit dem Prüfauftrag war Schiele dann zufrieden. Gegen die Stimmen der CSU wurde ein solcher beschlossen. Das Thema kommt das nächste Mal regulär im übergeordneten Kreisausschuss am 28. März zur Sprache.

Kreisrat Klaus Wollenberg (FDP) hatte noch darauf hingewiesen, dass sich an der Südseite der Schule ein Fresko befinde. Dieses dürfe man beim Abriss keinesfalls vergessen. Dieser Gedanke wurde in der Kreisverwaltung notiert.

Die Pestalozzischule

Rund 200 Schüler besuchen laut Kreisverwaltung im Durchschnitt die Brucker Pestalozzischule. Sie werden in meist 17 Klassen betreut. Das entspricht einer Vollauslastung. Die hervorragende pädagogische Arbeit werde sehr geschätzt, die Nachfrage sei konstant, heißt es bei der Kreisverwaltung. Wenn ein Schüler an eine Regelschule zurückkehre, werde der freie Platz stets mit Kindern aus der Warteliste aufgefüllt. Seit dem Jahr 2018/19 wird die gebundene Ganztagsschule mit zehn Klassen angeboten. Zudem beinhalte der neue Lehrplan eine Berufseinstiegsbegleitung. An der Schule würden Kinder mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen betreut, was ein hohes Maß an individueller Aufmerksamkeit nach sich ziehe. Dazu brauche es entsprechende Räumlichkeiten. st

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.