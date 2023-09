Im Altenheim: Pfleger ohrfeigt Senioren – weil er sauer war

Von: Lisa Fischer

Ein Pfleger ist in einem Heim Seniorinnen gegenüber handgreiflich geworden. Seine Begründung dafür lässt aufhorchen.

Fürstenfeldbruck – Seit einigen Nächten schon hatte der 46-Jährige Dienst. Er war alleine zuständig für 46 Bewohner, die in drei Stockwerken der Einrichtung im Kreis Fürstenfeldbruck untergebracht waren. Das erklärte er beim Prozess vor dem Brucker Amtsgericht. Dort war er wegen Körperverletzung und Entziehen von Notrufen angeklagt.

An den Haaren hoch gezogen

Die Belastung sei hoch gewesen. Seine Bitte um Unterstützung habe sein Chef allerdings wegen personellen Engpässen abgewiesen, so der Pfleger. Als eine 92-Jährige das dritte Mal den Not-Knopf drückte, weil sie auf die Toilette musste, ging er zu ihr. Bis der Mann ins Zimmer kam, hatte die alte Dame bereits versucht, selbst aufzustehen und war gestürzt. Sie lag auf dem Boden und blutete aus der Nase. Ein Blumentopf neben dem Bett war umgeworfen worden.

Der Pfleger zog die Seniorin hoch – allerdings unsanft an den Haaren. „Aua, was machen Sie da?“, habe die Frau gerufen. Dann brachte der 46-Jährige die betagte Dame ins Bad, säuberte ihre Nase, kleidete sie neu ein und half ihr zurück ins Bett. Als die Tochter am nächsten Morgen zu Besuch kam, entdeckte sie das blau-violett unterlaufene Auge. Die Mutter erzählte, was in der Nacht vorgefallen war. Die Tochter schlug Alarm. Im Krankenhaus stellten die Ärzte einen Nasenbruch fest.

Bauchschmerzen

Auch eine 96-jährige Heimbewohnerin hatte in jener Februarnacht im Jahr 2022 nach dem Pfleger geklingelt – und über Bauchschmerzen geklagt. Der 46-Jährige sei an ihr Bett getreten, habe geschimpft, ihr eine Ohrfeige verpasst und die Notrufklingel außer Reichweite gelegt. Auch diese alte Dame offenbarte sich tags darauf ihrer Tochter. „Stell dir vor, heute Nacht kam der Pfleger rein und hat mir eine Watschen gegeben.“

Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, waren das nicht die einzigen Verfehlungen des Pflegers. „Er hat Notfallklingeln weggehängt, eine Seniorin eingesperrt, und anderen gedroht, dass etwas passieren würde, wenn sie noch einmal läuten“, berichtete die ermittelnde Kriminalhauptkommissarin im Zeugenstand.

Stress im Nachtdienst

Der Angeklagte ließ seinen Verteidiger für sich sprechen. Dieser erklärte: In der Stresssituation des Nachtdienstes könne es sein, dass sein Mandant verärgert war. „Er bedauert seinen ruppigen Ton. Aber er bestreitet, übergriffig geworden zu sein.“ Der Pfleger habe der Dame höchstens beim Hochheben versehentlich die Haare eingeklemmt. Zudem habe die gestürzte Senioren gesagt, sie habe keine Schmerzen – und Nasenbluten sei wegen der Blutverdünner, die die Dame einnahm, nicht ungewöhnlich.

Glaubwürdigkeit

Immer wieder versuchte der Anwalt, die Glaubwürdigkeit der betagten Seniorinnen zu untergraben und forderte Freispruch für den Pfleger. Der Staatsanwalt jedoch zweifelte nicht an den Erzählungen der Heimbewohnerinnen. „Dass sich beide Damen in derselben Nacht altersbedingt demenziell etwas ausgedacht haben, bezweifle ich sehr.“ Ein versehentliches Ziehen an den kurzen Haaren der 92-Jährigen könne er sich ebenfalls nicht vorstellen. „Das geschah aus Verärgerung“, so der Staatsanwalt

Der vorsitzende Richter Johann Steigmayer verurteilte den Pfleger zu 5800 Euro Strafe. Ein Berufsverbot, wie vom Staatsanwalt gefordert, verhängte er nicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.