Darum ist Altenpflegerin ihr Traumberuf

Von: Ingrid Zeilinger

Man erfährt die Lebensgeschichte der alten Menschen: Theresianum-Bewohnerin Katharina Koch (86) genießt die Zeit mit Altenpflegerin Veronika Sandmayr. © Anita Beer

Es ist ein Knochenjob, aber ein enorm wichtiger und erfüllender. Altenpfleger sind überall gesucht. Trotz schlechter Bezahlung ist es für einige eine Berufung, mit alten und pflegebedürftigen Menschen zu arbeiten. Veronika Sandmayr vom Theresianum erzählt, warum.

Fürstenfeldbruck – „Mir war immer klar, dass ich in die Pflege will“, sagt Veronika Sandmayr. Sie stammt aus dem Landkreis und machte nach der Mittleren Reife ihr erstes Schulpraktikum in einem Altenheim. Warum, ist einfach zu erklären: Schon ihre Oma und Mutter arbeiteten in pflegerischen Berufen. Von den alten Menschen bekomme man viel zurück, oft einfache Dinge wie ein Lächeln, sagt die 33-Jährige. „Ich finde es toll, wenn sich ein Bewohner meinen Namen merkt, obwohl er schon leichte Demenz hat.“ Dann wisse sie, dass sie etwas richtig gemacht habe.

Als Vroni, wie sie im Theresianum genannt wird, ihre Ausbildung zur Altenpflegerin im Jahr 2006 begann, war sie nach langer Zeit der erste Lehrling in der Einrichtung. Das Theresianum war damals voller Ordensschwestern. Zu den Niederbronner Schwestern hat die bayrische Frohnatur eine innige Beziehung. „Ich habe total gerne mit den Schwestern gearbeitet.“

Veronika Sandmayr (2.v.r.) im Kreis ihrer ehemaligen Kolleginnen im zweiten Stock des Altenheims. © Anita Beer

Sie betont, dass der Job mehr ist als Toilettengänge, Waschen und Hilfe bei der Körperpflege. Man müsse für die Bewohner da sein, sie begleiten und ihnen zuhören. „Man erfährt ihre Lebensgeschichten und bekommt einen Einblick in ein anderes Leben“, erzählt die 33-Jährige. Zwar müsse sie das richtige Maß an Nähe und Distanz finden. „Aber es entstehen auch über Generationen hinweg Freundschaften.“

Zwangsläufig müsse man daher in jungen Jahren lernen, mit dem Tod klarzukommen und auch für sterbende Menschen da sein zu können. „Die Ordensschwestern haben das Abschiednehmen ritualisiert“, sagt die staatlich geprüfte Altenpflegerin. Mittlerweile begleitet sie den Sterbenden gerne.

„Manche Bewohner geben einem auch das Gefühl, dass der Tod nichts Schlimmes ist und zum Leben dazu gehört.“ Das bedeute aber nicht, dass sie der Tod eines Bewohners nicht berühre. Empathie sei in ihrem Job das Wichtigste, findet Veronika Sandmayr. Man müsse sich in die Bewohner hineinfühlen und Dinge nachvollziehen können. Auch Flexibilität sei gefragt – nicht bei Arbeitszeit und Schichtsystem, sondern im Umgang mit den alten Menschen. „Gerade Demenzkranke sind heute vielleicht glücklich und freundlich, morgen depressiv verstimmt – da muss ich umschwenken können.“ Und letztlich gehöre auch Belastbarkeit dazu.

Überlastung, Schicht- und Wochenenddienst, geringe Bezahlung: diese negativen Schlagzeilen über Pflegeberufe kennt Sandmayr. Der Beruf sei anstrengend und viel Arbeit, gibt die 33-Jährige zu. Manchmal laufe man schon auf dem Zahnfleisch. „Der Pflegeschlüssel ist einfach zu schwach – zu wenige Mitarbeiter für zu viele Heimbewohner.“ Über einen Ausstieg habe sie trotzdem nie nachgedacht. Und finanziell sei sie zufrieden. Die Vergütung liege deutlich über dem, was in anderen Branchen gezahlt werde.

Daher würde sie die Ausbildung im Pflegeberuf jederzeit empfehlen. „Wenn junge mit alten Menschen arbeiten, kann man unglaublich viel voneinander lernen und Lebenserfahrung sammeln.“ Man eigne sich auch Fachwissen über medizinische Versorgung, Medikamente und Krankheitsbilder an. „Das sind Dinge, die vielleicht auch in der eigenen Familie wichtig werden können.“

Inzwischen arbeitet Veronika Sandmayr als Wohnbereichsleitung im gerontopsychiatrischen Bereich im Theresianum. Noch während der Corona-Pandemie hat sie sich zur Weiterbildung entschieden, nachdem sie 2014 bereits die Fortbildung zur Gerontofachkraft absolviert hatte. Ihr Fazit: „Die Pflege ist mein Traumjob, das ist immer noch so und das werde ich auch in 20 Jahren noch sagen.

