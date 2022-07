Subkultur lädt wieder zum Open Air im alten Schlachthof ein

Es steht wieder ein Open-Air an. © vox (Archiv)

Die Corona-Pause ist vorbei: Im Alten Schlachthof steigt am Freitag, 29., und Samstag, 30. Juli, wieder das Subkultur Open Air.

Fürstenfeldbruck – „Auch wenn der Wetterbericht noch nicht perfekt aussieht, sind wir trotzdem sehr positiv gestimmt und freuen uns“, sagt Adrian Best, Vorstand der Subkultur. „Wir wollen vor allem kleineren lokalen Bands eine Bühne geben“, meint Best.

Unter anderem treten Roots Caravan, Herr Rauch, Brainscha, 0190 Schaumfleisch und Heathcliff auf. Einige Bands waren in den Vorjahren schon dabei, auch viele neue Künstler kommen auf die Bühne. „Wir sind sehr froh, dass die Bands alle total motiviert sind“, sagt Magdalena Kurz von der Subkultur. „Das hat uns die Suche extrem erleichtert“. Neu in diesem Jahr ist die Strandbar „Zanzibar“, die für Urlaubsfeeling sorgt. Da auf dem Gelände Glasflaschenverbot herrscht, gibt es eine Schankanlage.

Und ihren Hunger können die Gäste an einem Eiswagen vom Eismacher Max sowie an einen Knödelstand, der außerdem Pommes verkauft, stillen. Ein Höhepunkt ist das Völkerballturnier am Samstag. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich und sein Team, das mindestens aus fünf Personen bestehen muss, noch per E-Mail an voelkerball@subkultur-ffb.de anmelden.

Zu gewinnen gibt es Getränkemarken. „Wir freuen uns besonders, da das Open Air immer das Highlight des Jahres ist“, sagt Adrian Best. „Auch Mitglieder, die nicht mehr so häufig dabei sind, kommen hier zusammen.“ Tickets gibt es an der Abendkasse. Der Eintritt kostet für beide Tage 14 Euro, ein Besuch nur am Samstag zehn Euro. Mitglieder zahlen nichts. Einlass ist am Freitag um 16 Uhr und am Samstag schon um 14 Uhr. pla

