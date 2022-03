Das Altstadtfest soll trotz Corona stattfinden - aber in abgespeckter Version

Von: Andreas Daschner

Das Fürstenfeldbrucker Altstadtfest 2019 von oben. (Archivfoto) © Stadt FFB

Das Brucker Altstadtfest soll heuer auf jeden Fall stattfinden. Damit Corona den Planungen keinen Strich mehr durch die Rechnung machen kann, wird jedoch ein kleineres Konzept verfolgt.

Fürstenfeldbruck - Es gibt weniger Bühnen und zudem Bereiche, die bei Bedarf eingezäunt werden können.

Entweder, oder – eine große Wahl hatten die Mitglieder des Kultur- und Werkausschusses (KWA) nicht: Entweder man verfolgt das große Konzept, verbunden mit der Gefahr einer Absage. Oder man minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass das Altstadtfest ins Wasser fällt, muss sich dann aber mit einer kleineren Variante zufrieden geben. „Beide Konzepte vorzubereiten, ist zu aufwändig“, sagte der für die Planungen zuständige Daniel Brando von der Stadtverwaltung.



Nur vier Bühnen

Sein Vorschlag für die kleinere Variante sieht nur noch vier Bühnen vor: am Viehmarktplatz, am Niederbronner Platz, vor der Sparkasse an der Hauptstraße und auf der Augsburger Straße. „Sollte es seitens der Regierung zu Beschränkungen wegen Corona kommen, fallen die Bühnen an der Sparkasse und Augsburger Straße weg“, erläuterte Brando.



Um zum Beispiel 2G- oder 3G-Beschränkungen kontrollieren zu können, könnten die anderen beiden Bühnen eingezäunt werden. In diesem Zuge würden dann Einlassbändchen vergeben, um die Zahl der Besucher vor jeder Bühne kontrollieren zu können. Die Bewirtung in den Bühnenbereichen sollen dann bevorzugt Vereine übernehmen. Haupt- und Schöngeisinger Straße wären wie gewohnt der Mittelpunkt des Altstadtfestes. Die beiden Straßen werden zur Fußgängerzone, die ansässige Gastronomie erweitert ihre Außenbereiche um weitere Tische und Stühle.



Peter Glockzin (FW) sieht die Bühne am Niederbronner Platz aufgrund der nahen Altenheime kritisch. „Da ist Ärger wegen des Lärms vorprogrammiert“, glaubt er. Das Ausschussmitglied der FW wollte sich auch noch nicht gleich auf die kleinere Lösung festlegen. Glockzin wollte erst noch abwarten, wie die Entscheidungen der Regierung zur Aufhebung fast aller Corona-Maßnahmen am 20. März konkret aussehen.

Ärger vermeiden

Doch mit seinen Bedenken stand er alleine da. Tina Jäger (SPD) meinte, man könne ja vorher mit den Anwohnern am Niederbronner Platz sprechen, um Ärger zu vermeiden. Georg Jakobs (CSU) sprach sich auch aufgrund der Haushaltssituation der Stadt für die kleinere Lösung aus – wobei Brando aber aufgrund fehlender Erfahrungen aber noch keine Aussage zur Kostendifferenz zwischen großer und kleiner Variante treffen konnte.



Dieter Kreis meinte: „Wir sollten auf Nummer sicher gehen und die kleine Variante durchführen, bevor wir am Ende mit leeren Händen da stehen.“ Dem schloss sich der WKA gegen Glockzins Stimme an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.