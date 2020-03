Am Landratsamt: Food-Truck kommt zur Wahlparty

Wie immer an Wahlabenden lädt das Landratsamt auch am 15. März zur Wahlparty ein.

Fürstenfeldbruck - Diesmal aber gibt es etwas nie dagewesenes: Ein Food Truck bietet seine Waren an. Bei früheren Wahlpartys gab es schon mal Häppchen oder Gulaschsuppe, angeboten vom Caritas-Café im Foyer. Diesmal aber rollt der Food-Truck der Grafratherin Mona Ragheb mit dem Namen Crepes Lebroc zum Landratsamt. Sie wird vor dem Service-Ei ihre im Landkreis berühmten Süßspeisen, Crepes und mehr anbieten. Im Foyer selbst werden am Abend der Kommunalwahl die Ergebnisse live auf einer großen Leinwand gezeigt. Trends in Bayern können via Fernseher verfolgt werden. Das Landratsamt erwartet „viele Gäste“, darunter Mandatsträger, und „interessante Gespräche“ rund um die Kommunalwahl. Das Foyer ist barrierefrei zugänglich, geöffnet hat das Landratsamt an diesem Abend ab 17.30 Uhr. (st)