Ampel geht nicht: Verkehrsunfall nach Stromausfall

Von: Thomas Steinhardt

Der Sachschaden war laut Polizei beträchtlich. © Roland Weihrauch/dpa

Während des Stromausfalls am Samstag fielen auch Ampeln in Bruck aus. In diesem Zusammenhang kam es zu einem Unfall mit beträchtlichem Sachschaden.

Fürstenfeldbruck - Der Stromausfall am Wochenende hat auch die Ampel an der Kreuzung der Landsberger- zur Heimstättenstraße außer Betrieb gesetzt. Das führte laut Polizei am Feiertag zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von 50 000 Euro.

Zu dem Unfall kam es am Montag um 13.30 Uhr: Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Schwabhausen (Kreis Dachau) missachtete die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer und fuhr in die Kreuzung ein. Der 36-jährige Fahrer eines Hyundais, der auf der Landsberger Straße stadteinwärts unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Der Hyundai wurde in den Einmündungsbereich der Heimstättenstraße geschleudert, wo er noch gegen den BMW einer 67-jährigen Münchnerin stieß. Alle drei Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Freiwillige Feuerwehr zur Säuberung der Straße verständigt werden.

