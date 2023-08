Fünf Fahrräder in der Amper versenkt: Brucker verärgert - Bauhof kennt das Problem

In der Gegend der so genannten Seufzerbrücke entdeckt ein Passant fünf Räder im Wasser. Die Zerstörungswut macht ihn sprachlos.

Fürstenfeldbruck

Von Lisa Fischer schließen

Kein schöner Anblick beim Spaziergang durch Fürstenfeldbruck. Fünf Fahrräder wurden in der Amper versenkt. Beim Bauhof sind solche Streiche schon bekannt.

Fürstenfeldbruck – Fünf auf einen Streich – oder eher nach einem Streich: So viele Fahrräder haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in der Amper an einer Stelle versenkt. Entdeckt hatte die Drahtesel Tagblatt-Leser Robert Hauptfleisch bei seinem Sonntagsspaziergang. „Als ich von der Seufzerbrücke aufs Wasser geschaut habe, habe ich erst ein Fahrrad entdeckt, dann das nächste.“ Sprachlos über diese „Zerstörungswut“ drückte er auf den Auslöser.

„Von einem Fahrrad habe ich das pinke Schutzblech schon zuvor auf der Halbinsel der Stadtwerke, an einer Parkbank neben Flaschen und Partymüll entdeckt“, sagt Robert Hauptfleisch. Dass es sich hier um einen Jugendstreich handelt, liegt für ihn nahe.

+ Ein demoliertes Fahrrad liegt am Ufer der Amper. © tb

Für Peter Langenegger, Leiter des Stadtbauhofs, ist das nichts Neues. Gerade jetzt, in der Ferienzeit, häufen sich Einsätze, bei denen Gegenstände aus der Amper geholt werden müssen, wie Langenegger im Tagblatt-Interview verrät.

Herr Langenegger, wer ist zuständig, wenn es darum geht, Gegenstände aus der Amper zu bergen?

Grundsätzlich ist das Wasserwirtschaftsamt für die Amper zuständig. Aber wenn was im Wasser liegt, wie beispielsweise Fahrräder, dann holen wir das raus.

Wie oft kommt es vor, dass Sie vom Stadtbauhof Gegenstände aus der Amper holen?

Das ist ganz unterschiedlich. Das kann in sechs Wochen einmal sein oder zweimal in einer Woche. Je nachdem, ob es nach dem Wochenende ist, ob schönes Wetter war oder größere Veranstaltungen waren.

Heißt das, es passiert auch verstärkt in den Ferien?

Ja. Und wenn dazu noch das Wetter schön ist. Zum Beispiel wird aktuell auch oft in Unterführungen Party gemacht. Dann liegen da am nächsten Tag viele Glasscherben und Müll herum. Und wenn es mehr Partymüll gibt, passiert dann auch vermehrt sowas wie, dass Fahrräder in der Amper landen.

Welchen Anteil von den Gegenständen, die Sie aus der Amper holen, machen Fahrräder aus?

Die Fahrräder sind da schon weit vorn. Es gibt auch immer wieder Einkaufswägen, die im Wasser landen. Oder auch Mal eine Mülltonne. Alles, was irgendwo nicht ganz fest ist. Aber von den Fahrrädern stehen natürlich mehr herum.

+ Komplett versenkt wurde dieses Radl - in nächster Nähe zu vier weiteren. © tb

Was machen Sie nach der Bergung? Sind Sie mit der Polizei in Kontakt?

Ja, natürlich. Wir schreiben die Nummer vom Rahmen auf und geben es weiter. Das Fahrrad geben wir beim Fundbüro ab. Wenn es nicht abgeholt wird, geht’s in die Verschrottung. Das ist meistens der Fall, weil die Fahrräder schon länger im Wasser liegen und mit denen nichts mehr anzufangen ist.

Das Interview führte Lisa Fischer