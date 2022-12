Auf der Amper: Luzienhäuserl bringen Licht und Hoffnung

Von: Hans Kürzl

Große und kleine Häuser und andere Bauwerke wurden bei einem Gottesdienst mit Kindern und Eltern zunächst gesegnet. © Weber

Rund 160 Luzienhäuserl sind hell erleuchtet die Amper hinab geschwommen. Die kleinen Bauherren waren in ihren Gedanken aber nicht nur in ihrer Stadt, sondern auch bei den Menschen in der Ukraine.

Fürstenfeldbruck – Es sollte etwas ganz Besonderes werden, und das ist Liam gelungen. „Fünf Wochenenden habe ich daran gebastelt“, erzählt der Zehnjährige, der die vierte Klasse in der Philipp-Weiß-Grundschule besucht, stolz. Sein Werk hat mit der Nordsee zu tun – dorthin zieht seine Familie im nächsten Jahr. „Das hat ebenfalls etwas mit Wasser zu tun“, erklärt Liams Vater Christian Zimmermann. Deshalb haben sich Vater und Sohn beim Basteln auch unterhalten, was es mit der Heiligen Luzia und der Amper auf sich hat. „Es hat Spaß gemacht“, sagt Liam mit leuchtenden Augen.

Um die 160 kleinen Meisterwerke erleuchten bei minus sieben Grad erst den Platz vor Leonhardikirche und dann die Amper. „Es fließt genug Wasser und es fließt langsam“, beruhigt OB Erich Raff die Kinder. Pfarrer Otto Gäng erklärt, dass die Geschichte der heiligen Luzia sowie der Brauch, Licht und Hoffnung in die dunkle Jahreszeit bringen, immer aktuell bleiben wird. „Es ist Krieg in der Ukraine und wir denken auch an die Menschen dort“, sagte Gäng. Dann segnete er die Häuschen.

Die neunjährige Tabea hat bei ihrem Luzienhäuschen auch an die Menschen in der Ukraine gedacht. „Manche dort sind sicher froh, wenn sie wenigstens das haben“, hat sie von ihren Eltern gehört. Deshalb hat ihr Haus schlichte Mauern und ein einfaches Dach.

Andere kleine Bauwerke weisen auf aktuelle Themen und Ereignisse hin, die die Mädchen und Buben genauso beschäftigen. Eines stellt ein Fußballstadion dar, ein anderes ist ganz bewusst ohne Licht gehalten. „Es ist ein Energiesparhaus“, erklärt der kleine Besitzer.

Vom Ufer aus verfolgten die Zuschauer, wie die Häuser über den Fluss treiben. © Weber

Die in der Stadt für Kultur und Brauchtum zuständige Dritte Bürgermeisterin Birgitta Klemenz sprach über den Brauch: „Wir alle und besonders die Kinder pflegen das, damit die Stadt vor Hochwasser bewahrt bleibt.“

Vor über 200 Jahren sollen Kinder schon beleuchtete Modelle in die Amper gesetzt haben, als es ein starkes Hochwasser gab – gerade an dem Tag, an dem die katholische Kirche das Fest der heiligen Luzia feierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließen die Schulkinder Brauch und Gelübde wieder aufleben.

Unterbrochen werden musste der Brauch 2020 wegen der Corona-Pandemie. Und mancher Besucher meinte angesichts der Regeln, die sich immer wieder geändert hatten, dass das auch 2021 der Fall war. „Nein, letztes Jahr hat es stattgefunden. Gott sei Dank“, sagte Klemenz. Allerdings nur mit Beschränkungen und unter Auflagen.

Rund 60 fleißige Helfer vom Technischem Hilfswerk, von der Jugend-Feuerwehr und Wasserwacht sorgten dafür, dass jedes Luzienhäuschen sorgfältig zu Wasser gelassen wurde. Und sie gewährleisteten auch die Sicherheit der etwa 600 Besucher und Zuschauer rund um die Leonhardikirche und entlang der Amper, die die schwimmenden Häuschen verfolgten.