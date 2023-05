Bruck plant neue Fußgänger-Brücke über Amper-Arm

Von einem Innenhof in der Schöngeisinger Straße soll die neue Brücke auf die Lände führen.

Lände

Amperbrücke, Schlachthofbrücke, Silbersteg und eine weitere kleine Brücke verbinden die Lände und das Aumühlengelände mit der Innenstadt. Nun soll es eine weitere Querung für Fußgänger geben. Doch die Zeit rennt.

Fürstenfeldbruck – Das Gelände rund um die Aumühle und auf der Lände soll zukünftig durch Brücken besser verbunden werden und auch an große Straßen, wie die Schöngeisinger Straße, optimaler angeschlossen werden. Das ist unter anderem im Rahmenplan für das zukünftige sogenannte Kreativquartier Aumühle vorgesehen. Eine neue Brücke für Fußgänger – eventuell auch für Radfahrer – soll auf Höhe der Schöngeisinger Straße 47 entstehen – und das recht bald.

Notarvertrag

Laut Stadtverwaltung gibt es einen Notarvertrag vom Oktober 2005 mit dem Eigentümer des betreffenden Grundstücks. Das Papier besiegelt das Rechte, dass die Stadt Fürstenfeldbruck einen Steg für Fußgänger und Radfahrer von dem Privatgrundstück über die Amper, zum jetzigen Gelände des Stadtbauhofs, zu errichten. Das Recht erlischt allerdings nach 20 Jahren, im Oktober 2025, weshalb nun Eile geboten ist.

Laut den ersten Planungen sollen die Fußgänger gegenüber des AEZ an der Schöngeisinger Straße durch eine vorhandene Durchfahrt in den Hinterhof des Wohngebäudes gelangen. Dort sind aktuell unter anderem Stellplätze für Anwohner ausgewiesen, erklärte Michael Niederwald vom Planungsbüro.

Der Fachmann stellte erste Pläne der zukünftigen Brücke in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses vor und erklärte gleichzeitig, welche Hürden beachtet werden müssen.

„Die Brücke darf nur auf zwei Metern Breite auf dem Grundstück verankert werden“, sagte Niederwald. Mehr Platz gibt es nicht. So sei es in dem Notarvertrag aus dem Jahr 2005 festgelegt.

Wasserrechtliche Vorgaben

Weiter beachtet werden müssten wasserrechtliche Vorgaben. So sei in einem Gespräch mit dem Wasserwirtschaftsamt München festgelegt worden, dass das einzuhaltende Freibord – der Bereich zwischen Hochwasserspiegel und unterer Kante der Brücke – einen Meter betragen muss. So soll später im Hochwasserfall gewährleistet sein, dass Treibgut noch unter der Brücke durchschwimmen kann und nicht hängen bleibt. „Dieser Freibord macht uns allerdings zu schaffen“, sagte Niederwald. Denn dadurch muss die Brücke höher angesetzt werden. „Wahrscheinlich werden dann Treppen erforderlich.“

Das wollten Planer, Stadtverwaltung und Stadträte eigentlich möglichst verhindern. „Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema“, sagte Alexa Zierl (ÖDP) nun im Ausschuss. Thomas Brückner (Grüne) bemerkte: „Das hatte ich mir als Radler anders vorgestellt.“

Keine Rampe

Ingenieur Niederwald beteuerte gegenüber dem Gremium, dass die Planung einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer weiterverfolgt wird. Trotzdem sei es schwierig. Für eine Rampe auf die Brücke fehle der Platz. „Wenn wir es barrierefrei machen, müssten wir mit mehr als 20 Metern Rampenlänge in den Innenhof gehen“, sagte Niederwald. Und der ist Eigentum des Grundstückbesitzers.

„Wäre es möglich, dem Eigentümer Grund abzukaufen?“, hakte daraufhin Alexa Zierl nach. Damit könnte man das Ziel „Barrierefreiheit“ beim Bau der Brücke durchsetzen und möglicherweise Fördergelder erhalten, so Zierl. Die Stadt müsste letztlich die schätzungsweise 450 000 Euro Kosten für die neue Brücke nicht zu 100 Prozent aus eigener Tasche bezahlen.

Niederwald entgegnete, dass Gespräche mit dem Eigentümer bevorstünden. Hierbei werde man nun auch die Option eines Grunderwerbs ansprechen.

