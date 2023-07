Open-Air-Festival im Amperium: Brucker Jugend veranstaltet ein Freiluftfest für alle

Von: Lisa Fischer

Freuen sich, dass es nach monatelanger Planung endlich losgeht: Das Organisationsteam um die Stadtjugendräte (v.l.) Leevi Raff, Korbinian Butterer, Kleo Leike, Benedikt Bucher, Fabian Eckmann, Veronika Droth und Katharina Bucher. © SJR

Ein großes Fest unter freiem Himmel – von der Jugend für alle: Das haben sich die Mitglieder des Fürstenfeldbrucker Stadtjugendrats vorgenommen. Mit dem Freiluftfestival wollen die Jugendlichen ihr eigenes Heim – das Amperium – endlich der Öffentlichkeit vorstellen.

Fürstenfeldbruck – Unter dem Titel „Amperium-Open-Air“ laden die Jugendlichen am Freitag, 7. Juli, Jung und Alt auf das Gelände an der Klosterstraße 2a ein. Mit dem Festival soll das neue Zuhause des Stadtjugendrats (SJR), das Amperium, eingeweiht und eröffnet werden. Zahlreiche Brucker Vereine, Firmen und Organisationen unterstützen das erste Freiluftfestival in der 25-jährigen Geschichte des Jugendrats. Auch musikalisch ist einiges geboten. Und das alles bei freiem Eintritt.

Seit diesem Jahr gibt es auf dem Gelände einen Sandplatz für Beachvolleyball und mehr. Dieser wird auch beim Festival eingeweiht: „Es gibt dort, abwechselnd von der TuS-Volleyball- und Handball-Abteilung, Spiele, bei denen vor allem Kinder mitmachen können“, sagt Benedikt Bucher (21), SJR-Vizevorsitzender.

Auch die Feuerwehr Fürstenfeldbruck bietet Aktionen an, unter anderem rückt sie mit einem Löschfahrzeug an. Die Mitglieder des Kreisjugendrings sammeln an ihrem Stand Unterschriften für das Volksbegehren „Vote 16“ (siehe Kasten). Bei einer Tombola, die der SJR organisiert hat, kann man mit viel Glück Preise gewinnen. „Die stammen von lokalen Firmen. Ich bin einmal durch die Stadt gegangen und habe einfach bei den Unternehmen nachgefragt“, erzählt Stadtjugendrat-Mitglied Kleo Leike. So können die Festival-Besucher zum Beispiel eine Stadtführung gewinnen oder Gutscheine für Kino, Eis und Restaurant.

Musikalisch werden auf dem Festival hauptsächlich lokale Newcomer zu hören sein, verrät die 21-jährige Kleo Leike. Sie wird selbst – einmal als Solokünstlerin und einmal beim Hauptact, der Band Sauwuid (20 Uhr) – auf der Bühne stehen. Gegen Abend gibt es am Lagerfeuer, vom Jugendzentrum West, Stockbrot und andere Schmankerl. Daneben gibt es eine Weinbar von der Heimatgilde, den Burger der Fursty Razorbacks, vegetarische Burritos und Crêpes von der Fridays-For-Future-Gruppe sowie Getränke am Stand des SJR.

Mit dem Gratis-Fest wollen die Jugendlichen etwas machen, das sich jeder leisten kann, sagt Bucher. Und: „Unsere Zielgruppe ist groß, von Babys bis Oma und Opa.“

Das Amperium-Open-Air öffnet am Samstag ab 16 Uhr seine Tore an der Klosterstraße 2a. Zwischen 17 und 17.30 Uhr wird OB Christian Götz das Fest eröffnen. Der SJR bittet darum, nach Möglichkeit mit dem Radl oder ÖPNV anzureisen.