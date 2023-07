Amperium Openair: Stadtjugendrat weiht sein neues Heim mit großer Party ein

Von: Ingrid Zeilinger

Bands sorgten auf der Bühne für Stimmung. Zudem gab es beim Amperium Open Air Infostände und allerlei zu essen und zu trinken. © Peter Weber

Jetzt ist das Amperium auch ganz offiziell eingeweiht: Mit einer großen Party stellte der Stadtjugendrat seine neue Heimat auf dem ehemaligen Stockschützengelände der Öffentlichkeit vor.

Fürstenfeldbruck - Rund 1300 Besucher – von Jung bis Alt – kamen zur Open-Air-Party. „Genauso, wie wir es uns vorgestellt haben“, berichtet der Stadtjugendratsvorsitzende Korbinian Butterer. Für das ehrenamtliche Gremium war es das erste Open-Air-Festival in der 25-jährigen Geschichte. Unterstützt von zahlreichen Vereinen gab es ein breites Angebot. Die Zahl von 80 Helfern habe sie begeistert, berichtet Jugendreferentin Lisa Rubin. Beim TuS konnten Kinder Handball und Volleyball spielen.

Die Feuerwehr rückte mit ihrem Löschfahrzeug an. Bei der Tombola gab es Preise zu gewinnen. Die Gruppe Fridays for Future bot vegetarische Kost an, die Fursty Razorbacks grillten Burger. Um Getränke kümmerte sich der Stadtjugendrat, und das Team vom Jugendzentrum West betreute das Lagerfeuer.

Der Stadtjugendrat ist mit seinem ersten Festival mehr als zufrieden. Rund 1300 Besucher kamen auf das Gelände an der Klosterstraße. © Peter Weber

Auf der Bühne spielten mehrere lokale Künstler. Am Abend sorgten „Cheerio Joe“ und „Sauwuid“ für Stimmung. „Es war wunderbar, ein voller Erfolg“, bilanziert Korbinian Butterer. Und so kamen bereits viele Anfragen, ob man das Festival wiederholen könne, ergänzt Rubin. Laut Butterer ist das nicht ausgeschlossen.

Das Areal entwickelt sich wie erhofft zu einem weiteren Treffpunkt für Jugendliche. Am Wochenende gibt es die eine oder andere Feier, Jugendliche kommen zum Basketballspielen und mehr. Der ADFC nutzt das Areal für Fahrsicherheitstrainings. Bis auf die Pumptrack-Anlage – eine weitere Attraktion – ist alles fertig.

