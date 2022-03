Amperoase, Freibad, Eishalle: Stadt will mehrgleisig fahren

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Über das Becken des Freibads könnte eine Traglufthalle kommen. © mm

Die Planungen für das Hallenbad der Amperoase laufen weiter. Eine Traglufthalle über dem Freibadbecken könnte eine drohende Schließung verhindern und doch einen vorgezogenen Bau der Eishalle ermöglichen. Daher bereitet man den Bebauungsplan für die Eishalle vor.

Fürstenfeldbruck – Über drei Stunden hat sich der Stadtrat mit dem Komplex Amperoase und Eishalle beschäftigt. Der von den Freien Wählern beantragte Planungsstopp ist vom Tisch. Stattdessen fährt man mehrgleisig.

Amperoase

Die Planung für den Neubau des Hallenbades läuft. Wie Stadtwerke-Geschäftsführer Jan Hoppenstedt berichtete, begutachtet eine Jury derzeit die Entwürfe. Auf die lange Bank kann man das Vorhaben nicht schieben, da immer neue technische Mängel auftreten. „Sie könnten zu einer zeitnahen Schließung des Bades führen.“

Hoppenstedt und Stadträte machten deutlich, dass sie am Sport- und Familienbad festhalten möchten. Der Präsident der Wasserratten, Stefan Sponer, warb für ein reines Sportbad. Ein 50-Meter-Becken könne man multifunktional nutzen – mit Hubboden und flexiblen Wänden könne es in 15 bis 20 Minuten umgebaut werden. Um den Schwimmunterricht zu gewährleisten, brauche man laut Sponer acht 25-Meter-Bahnen plus Sprungbrett und Lehrschwimmbecken. Laut Berechnung von OB Erich Raff würden sechs Bahnen reichen. Hoppenstedt verwies auf vorhandene freie Zeiten für Schulen im Schwimmbad.

Freibad

Eine Lösung wäre eine Traglufthalle über dem Freibecken. Somit wäre es ganzjährig nutzbar. „Die Wasserratten beteiligen sich am Auf- und Abbau im Frühjahr und Herbst“, versprach Sponer. „Dann wäre die Diskussion um ein größeres Hallenbad obsolet.“ Christian Götz (BBV) meinte: „Dann könnten wir die Bauphase überbrücken und die Schwimmfläche vergrößern.“ Eine Traglufthalle ist vor vielen Jahren schon geprüft und aufgrund der höheren Kosten durch die Form des Beckens verworfen worden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Hoppenstedt hat bereits ein Angebot eingeholt. Demnach würde die Halle zwei Millionen Euro kosten. Dazu kommen Energiekosten und Bauarbeiten, um die Halle im Boden zu befestigen. Der Charme: Mit überdachtem Freibad ist der Druck weg von einer drohenden Badschließung und einem schnell nötigen Abriss.

Eishalle

Denn Amperoase und Eisstadion sind technisch verbunden. Mit dem Abriss des Bades gingen die Umkleiden für das Eisstadion verloren, und auch die Ammoniak-Anlage zum Kühlen der Fläche. Das würde die Eislaufvereine vor Probleme stellen, führte Klaus Limmer, Vorsitzender des EVF, aus. „Wir fürchten den Ausfall von zwei Winterperioden.“

Ein Provisorium würde eine siebenstellige Summe kosten. Stattdessen könnte man einen Technikriegel an den Standort der künftigen Eishalle bauen – mit Umkleiden, Duschen und Kühlanlagen. Dieser ließe sich später in eine Eishalle integrieren – ähnlich wie in Burgau – dem Vorbild für die Brucker Eishalle. „Eine Blaupause ist am Bolzplatz durchaus vorstellbar“, sagte Dorothea Heid, Vorsitzende des ERCF.

„Der Technikriegel könnte ein erster Bauabschnitt für die Eishalle sein“, meinte Hoppenstedt. Dann könne man auch diskutieren, ob man die Eishalle vor dem Bad baue, ergänzte Limmer. Das ging einigen Räten zu schnell. „Warum wollen wir eine Bauleitplanung ohne zweite Sitzung des Arbeitskreises Eishalle übers Knie brechen?“, fragte Andreas Lohde (CSU). Es gehe nur um eine Grundsatzentscheidung, entgegnete Mirko Pötzsch (SPD). OB Raff und Jan Halbauer (Grüne) warnten davor, zwei Projekte an die Wand zu fahren. Für die Eishalle sei erst 2024 und 2025 Geld im Haushalt, so Raff. Und noch sei der Etat nicht genehmigt.

So geht es weiter

Nach 15-minütiger Beratungspause einigten sich alle Fraktionen auf einen Kompromiss: Mit einer Gegenstimme wurde eine Machbarkeitsstudie für eine Traglufthalle über dem Freibadbecken in Auftrag gegeben. Das Ergebnis soll vor der Sommerpause präsentiert werden. Der Planung stimme er zu, dem Bau vielleicht nicht, kündigte Halbauer an. „Traglufthallen sind immer ökologische Desaster.“ Zudem beschloss der Stadtrat gegen vier Stimmen die Einleitung der Bauleitplanung für die Eishalle am Bolzplatz – ohne einen Bauherrn. Auch hier sollen erste Ergebnisse vor der Sommerpause vorliegen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.