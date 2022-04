Hallenbad-Neubau am alten Standort genehmigt

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Das Schwimmbecken der Amperoase. © mm

Der Neubau der Amperoase hat eine weitere planungsrechtliche Hürde genommen.

Fürstenfeldbruck – Mit 12:3 stimmten die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses einem Antrag auf Vorbescheid für den Neubau des Hallenbades am jetzigen Standort zu. Was damit letztlich gemeint ist, erklärte Rathaus-Jurist Christian Kieser den Gremiumsmitgliedern: „Es geht um die einfache Frage, ob auf dieser Fläche ein Hallenbad entstehen kann.“

Was damit wiederum nicht gemeint ist, erläuterte Stadtbaumeister Johannes Dachsel: Weder beeinflusse der Beschluss den Bau einer Eishalle – ganz gleich an welchem Standort. Noch sei damit festgelegt, dass das Hallenbad dann auch an dieser Stelle entstehen muss – auch wenn das natürlich der Plan sei. Kurz: „Es schließt auch eine komplett andere Planung nicht aus“, so Dachsel.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Genau das hatten aber einige Gremiumsmitglieder anhand der Sitzungsunterlagen befürchtet. In den Unterlagen waren zum Teil völlig überholte Planungen zu finden. „Einen vorschnellen Entschluss über einen nicht mehr aktuellen Plan zu fassen, halte ich für falsch“, monierte Alexa Zierl (ÖDP).

Diese Details seien allerdings erst im nächsten Schritt relevant, erklärte Christian Götz (BBV). Er machte sich dafür stark, dem „ganz einfachen planungsrechtlichen Schritt“ zuzustimmen. „Alles, was wir an Zeit verlieren, kostet Geld.“ Das nahm das Gremium dann allzu wörtlich. Franz Höfelsauers (CSU) Antrag auf ein Ende der Debatte fand eine 8:7-Mehrheit. ben

Auch interessant: Amperoase, Freibad, Eishalle: Stadt will mehrgleisig fahren

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.