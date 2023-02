Neubau der Amper-Oase wird nicht in Förderprogramm aufgenommen

Von: Ingrid Zeilinger

Das Hallenbad muss neu gebaut werden. Doch da die Stadt beim Förderprogramm leer ausgeht, klafft eine beträchtliche Finanzierungslücke. © archiv

Rückschlag für die Neubaupläne der Amperoase: Das Projekt wurde nicht ins Bundesförderprogramm aufgenommen. Damit klafft nun eine beträchtliche Finanzierungslücke. Stadtwerke und Stadtrat wollen dennoch an dem Projekt festhalten.

Fürstenfeldbruck – Dass das marode Hallenbad neu gebaut werden muss, steht außer Frage. Doch, wie berichtet, sind die Kosten aufgrund der allgemeinen Preissteigerung und einiger Sonderwünsche inzwischen auf rund 45 Millionen Euro angestiegen. In dieser Summe ist ein Puffer von zehn bis zwölf Prozent enthalten, wie OB Erich Raff gegenüber dem Tagblatt bestätigte. Ebenfalls eingeplant ist der Technikriegel für unter anderem die Ammoniak-Anlage, damit der Eissport auch während der Neubauphase laufen kann. Zudem soll ein Kabinentrakt gebaut werden. Beides könnte später einmal in eine Eishalle integriert werden – einige Stadträte bezeichnen es als ersten Bauabschnitt.

Maximal 20 Millionen Euro

Die Stadtwerke können nicht mehr als 20 Millionen Euro stemmen. Daher setzte man auf das Bundesförderprogramm für kommunale Sportanlagen und bewarb sich kurzfristig. Doch nun ist klar: Die Stadt kommt nicht zum Zug. „Das Programm ist zigfach überzeichnet“, erklärt Raff. So bleibe für die Jahre 2027/28 eine Finanzierungslücke von rund fünf Millionen Euro. „Das war der Betrag, den wir uns aus dem Förderprogramm erhofft haben.“

Am Konzept festhalten

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke hat beschlossen, an dem Konzept eines Familienbades festzuhalten. Im März wird sich der Stadtrat mit dem Thema auseinandersetzen. Doch bereits im Haupt- und Finanzausschuss kochte die Diskussion hoch, als es um die Mittel für das Projekt ging. Denn Alexa Zierl (ÖDP) fürchtete, dass man die für 2024 eingesetzten zehn Millionen Euro nur für das Bad verwenden will – und nichts mehr für die Eishalle bleibt. Sie forderte, das Geld – das zum Nachweis der Eigenmittel für die Amperoase bereitgestellt wurde – nun wieder der Eishalle zuzuordnen. Zudem schlug sie vor, im nächsten Jahr nur 7,5 und 2025 2,5 Millionen Euro anzusetzen.

Letzteres unterstützte Karin Geißler (BBV). „Wir wissen, dass wir es als ersten Bauabschnitt sehen“, betonte sie. Ansonsten müsse man das Thema nicht aufbauschen. Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP) sprach von einem ganz schwierigen Thema. „Wir müssen auch an die Existenz der Stadtwerke denken.“ Eine drohende Zahlungsunfähigkeit treibt auch Jan Halbauer (Grüne) um. „Die Stadtwerke sind an der Belastungsgrenze.“ In Burgau – die Referenz-Eishalle für die Brucker Pläne – habe die Stadt die Kosten übernommen, nicht die Stadtwerke.

Technik-Riegel

Die zehn Millionen Euro für Hallenbad und Technik-Riegel samt Kabinentrakt bleiben aufgeteilt auf zwei Jahre im Etat. Über die weiteren Planungen wird der Stadtrat im März beraten. Denn der Technikriegel soll im kommenden Jahr gebaut werden. „Wir werden alles tun, damit die Eislaufvereine ihrem Sport nachgehen können“, verspricht OB Raff.

Was bereits durchklang: Das Energiekonzept sieht erfreulich aus, so dass das künftige Hallenbad aber auch die Eissportvereine von dann niedrigeren Ausgaben profitieren könnten. Und auch einen neuen Anlauf für das Förderprogramm will die Stadt in zwei Jahren nehmen, wenn es wohl wieder aufgelegt wird.

Pläne für Bauhof und Sportlerhaus – Probleme beim Kindergarten

Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden zudem die nötigen Investitionen beraten. Die Rathaussanierung läuft weiter, das Amt 2 wird an den Niederbronnerweg ziehen. Die Planung für den neuen Bauhof an der Landsberger Straße soll nach der Sommerpause vorliegen. Dann könnte relativ schnell gebaut werden, wie Kämmerer Marcus Eckert berichtete. Allen voran muss das Salzsilo bis zum kommenden Winter an neuer Stätte stehen.



Schwierigkeiten gibt es mit dem geplanten Kindergarten in Puch. Denn die Grundstücksverhandlungen mit dem Freistaat stocken aufgrund hoher Preisforderungen. „Für den Preis werden wir nicht kaufen“, betonte OB Erich Raff. Man denke bereits über Container am Sportplatz nach. Umgesetzt werden sowohl die Skateranlage bei der Feuerwehr als auch die Pumptrack-Anlage am Amperium. Die Überlegung, die Pumptrack-Anlage zu asphaltieren, wurde verworfen, da die BMX-Fahrer ein modelliertes Gelände benötigen.



Die Planungen für das Sportlerhaus Auf der Lände sind derzeit in Abstimmung mit dem Bauamt. Daher wird für das kommende Jahr doch Geld eingestellt, um loslegen zu können. Um Probleme wie beim Sportzentrum West zu vermeiden, wird ein externer Projektsteuerer eingebunden. imu

