Eisdisco im Stadion an der Amperoase geht in die letzte Runde

Von: Ingrid Zeilinger

Die Eisdisco. © Weber

Auch wenn die Nächte derzeit recht kalt sind, so neigt sich die Wintersaison doch ganz langsam dem Ende entgegen.

Fürstenfeldbruck – Daher geht nun auch die Eisdisco an der Amperoase in die dritte und letzte Runde. So können die Schlittschuhfans am Samstag, 11. Februar, von 18.30 bis 21.30 Uhr noch einmal bei bunten Lichtern und Partymusik ihre Runden auf dem Eis drehen. Der Brucker DJ CIS sorgt mit Musik wieder für die passende Stimmung auf und neben der Fläche.

Rund um die Eisbahn kümmert sich der EV Fürstenfeldbruck mit Snacks und Getränken um das leibliche Wohl. Der Eintritt zur Eisdisco kostet acht, für Kinder vier Euro. Falls die Freiluft-Kufenparty witterungsbedingt kurzfristig abgesagt werden muss, stehen Informationen auf der Internetseite www.amperoase.de.

