Die ersten Start-Ups sind eingezogen: Im Gründerhaus sitzen kreative Köpfe

Von: Ingrid Zeilinger

In ihrem Büro mit Werkstattecke im Start-Up-Haus an der Bullachstraße können Bastian Jäger (v.l.), Thomas Ripp und Alexander Konther von Isarvation gemeinsam an ihrem Sensor tüfteln. © Weber

Seit Mai ist das Gründerhaus an der Amper geöffnet. Die ersten Start-Ups sind bereits eingezogen und tüfteln an ihrer Idee. Am Amperkanal fühlen sich die Jungunternehmer gut aufgehoben. Ein Besuch im Ampersite.

Fürstenfeldbruck – Wo einst Strom- und Wärmepreise kalkuliert, Investitionen geplant und Anlagen gefertigt wurden, regieren nun kreative Köpfe. Hinter jeder der acht weißen Türen im ehemaligen Stadtwerke-Geschäftsführerhaus an der Bullachstraße verbirgt sich eine kleine Firma. Die Inhaber machen im Ampersite ihre ersten Schritte als Unternehmer – mit Unterstützung der Aktivsenioren, der Wirtschaftsförderin und einer Koordinatorin.

Isarvation

Die ersten im Gründerzentrum waren die drei Männer von „Isarvation“. Das Start-Up entwickelt einen Sensor, mit dem es Umweltparameter am Arbeitsplatz verbessern will. Der misst Luft, Klima und Licht. „Meistens ist es zu dunkel, und die Augen müssen sich sehr anstrengen“, erklärt Bastian Jäger. Der 36-Jährige aus Pasing hat Isarvation zusammen mit den Bruckern Thomas Ripp und Alexander Konther gegründet.

Damit für jeden Nutzer die richtigen Empfehlungen auf den Computer gelangen, wird ein persönliches Profil erstellt. „Ein Uhrmacher braucht ein anderes Licht als jemand, der am PC sitzt“, erklärt Ripp. So entstehe eine Art „Smartwatch“ für den Raum. Die erinnert auch ans Lüften, wenn der Sauerstoffgehalt zu schlecht wird. Neben der Dashboard-Lösung für den Arbeitsplatz soll es auch einen Report fürs Management geben, um für alle Mitarbeiter etwas zu tun.

Unternehmertraum

Im Ampersite tüftelt das Trio am Sensor der zweiten Generation. „Die erste Elektronik wurde bei mir daheim im Ofen geschmolzen“, erinnert sich Jäger. Konthers Keller war die Werkstatt. Um ihren Unternehmertraum zu leben, arbeiten alle drei nebenbei noch. „Wir wollen ohne externe Investoren auskommen“, sagt Jäger.

Als sie vom Ampersite erfuhren, zögerten die drei nicht lange. „Wir haben schon lange gesagt, dass Bruck so etwas braucht“, sagt Konther. Nach Jahren des Provisoriums sind sie froh, nun an einem Ort zusammen arbeiten zu können – noch dazu mitten im Grünen.

Zukunftsbranchen

Unternehmen wie Isarvation passen genau ins Profil des Gründerhauses. Dieses soll innovative Start-Ups in den Zukunftsbranchen wie Mobilität, Umwelt oder Medizin beherbergen. 20 bis 25 Anfragen gab es bisher, fünf Gründer sind eingezogen beziehungsweise sind gerade dabei, berichtet Wirtschaftsförderin Aliki Bornheim. Nicht jede Gründungsidee passt. Und: „Das Büro soll keine Alternative zum Homeoffice sein.“ Hier könne man auf passende Büros im Stadtgebiet hinweisen.

Auch Cindy Grellner und Khaled El Ghanam haben den Schritt raus aus der Wohnung in ein Büro gewagt. Mit großem Sofa wirkt es ganz anders, als der Raum mit Werkstattecke von Isarvation. Doch ASBUS braucht kein Werkzeug, denn es soll eine hybride Shopping-Plattform für kleine und mittelständische Läden werden. Kleine Boutiquen oder Designer, die aus ihrem Atelier verkaufen, können über die App ihre Produkte anbieten, erklärt Grellner. „Wir bieten die Plattform, die Community und sorgen für die Zahlungsabläufe.“

Derzeit sind die beiden, die ASBUS vor zwei Jahren gegründet haben, noch in der Entwicklung. „Die Testphase soll heuer noch starten“, sagt El Ghanam. Am Ampersite schätzen sie die Gemeinschaft. Sie freuen sich auf Austausch und auch auf Vorträge, die die Aktivsenioren demnächst bieten wollen.

Michael Richter und Arnold Wietzke geben dem Ampersite die Starthilfe. Sie sind vor Ort, helfen, wenn die Klingel montiert wird, haben Tipps und Ratschläge. Und sie sind bei den Pitches – den Präsentationen der Bewerber – dabei. „So ein Haus lebt von der gegenseitigen Befruchtung und der Kommunikation, es sind nicht nur Räume, sondern ein Mehrwert“, erklärt Richter. Daher beraten die Aktivsenioren zu spezifischen Themen. Zudem will man ein Zusammenspiel mit der lokalen Wirtschaft schaffen, ergänzt Wietzke. „Wir haben gerade begonnen, es muss wachsen.“

Mit Angebot zufrieden

Sicher hätten andere Gründerzentren mehr zu bieten, sagt Aliki Bornheim. Doch die Rückmeldung der Mieter zeigt: „Sie brauchen nicht zu viele Angebote.“ Büro, Internet, ein Beratungsraum – das reicht. Zumal das Ampersite auch den Vortragsraum in der benachbarten Bibliothek mitnutzen kann. Das Ziel des Projektes: „Die Gründer sollen die ersten Jahre im Ampersite verbringen, und dann ihren Firmensitz möglichst in Fürstenfeldbruck beziehen“, erklärt Richter.

Die Jung-Unternehmer sind mit dem Angebot zufrieden. Bastian Konther spricht von einem Sechser im Lotto. Man freue sich, mitzugestalten. Die Gemeinschaft und der Austausch seien wichtig, ergänzt Cindy Grellner. Noch steckt das in den Kinderschuhen, doch mit jedem Start-Up, das einzieht, kommt mehr Leben ins Haus. Drei Büros sind noch frei, dann ist das Ampersite voll.

