Die ehrenamtlichen Rechtssprecher: Neue Amtsperiode für Schöffen

Von: Lisa Fischer

In bestimmten Fällen werden sie von zwei Schöffen unterstützt. Noch können sich Interessenten für dieses Ehrenamt bewerben. © Friso Gentsch

Wird in einem Strafprozess ein Urteil gesprochen, fließen dabei nicht selten Entscheidungen der Schöffen mit ein. Diese stehen als ehrenamtliche Richter in einem Verfahren gleichberechtigt neben dem Berufsrichter, so auch beim Amtsgericht Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck – Ab 2024 beginnt eine neue Amtsperiode für Schöffen. Die Wahl dafür findet im Laufe des Jahres in den Kommunen statt. Brucks Amtsrichter Johann Steigmayer erklärt, wer Schöffe werden darf und wie das Ehrenamt neben dem Hauptberuf funktioniert.

Herr Steigmayer, wie wird man Schöffe?

Die Gemeinden starten alle fünf Jahre – so lange ist die Amtsperiode eines Schöffen – einen Aufruf an ihre Bürger, dass man sich bewerben möge. Dann stellen sie eine Vorschlagsliste aus, mit Namen der Bürger darauf. Für die endgültige Auswahl ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Gemeindevertreter, also des Gemeinderats notwendig. Die Vorschlagsliste muss angemessen berücksichtigen, dass alle Gruppen, Geschlechter und Alter enthalten werden. Nach der Wahl des Gemeinderats liegt die Liste eine Woche lang aus. Dann kann ein Dritter Einspruch erheben, zum Beispiel, dass er der Meinung ist, derjenige auf der Liste sei nicht geeignet. Der Einspruch muss schriftlich bei der jeweiligen Gemeinde eingereicht werden.

In welchem Fall kann man Einspruch erheben?

Nicht aufgenommen werden dürfen Personen, die laut dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) eine sogenannte Unfähigkeit zum Schöffenamt besitzen. Das gilt zum Beispiel, wenn jemand zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde.

Was passiert mit der fertig erstellten Vorschlagsliste?

Diese wird an das Amtsgericht übersandt. Der Gemeindevorsteher schickt zudem, wenn vorhanden, die Liste mit Einsprüchen. Dann entscheidet ein Ausschuss des Amtsgerichts mit einfacher Mehrheit über die gegen die Vorschlagsliste erhobenen Einsprüche.

Wie lange dauert die Tätigkeit?

Das Amt als Schöffe dauert fünf Jahre. Nächstes Jahr werden neue Schöffen gewählt, die ab Januar 2024 im Amt sind.

Wo bewirbt man sich?

Wer Schöffe werden will, muss seine Bewerbung bei der Gemeinde einreichen, in der man seinen Wohnsitz gemeldet hat.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Das Amt des Schöffen ist ein Ehrenamt, das nur von Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft besetzt werden darf. Neben dieser Voraussetzung gibt es einige Aufzählungen, die bestimmen, wer für das Amt ausgeschlossen ist. Genauer gesagt, schildern sie die sogenannte Unfähigkeit zum Amtsantritt. So zum Beispiel Personen, die infolge eines Richterspruchs die Fähigkeit nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt wurden. Das gilt auch für laufende Ermittlungsverfahren.

Gibt es noch sonstige Ausschlusskriterien?

Es gibt noch weitere Kriterien, darunter das Alter. Hier gilt: Nicht bewerben darf sich, wer bis zu Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Denn von den Schöffen wird hier eine „gewisse Lebenserfahrung“ erwartet. Außerdem darf sich nicht bewerben, wer bis zu Beginn der Amtsperiode das 70. Lebensjahr vollendet hat.

Wie lässt sich die Tätigkeit als Schöffe mit dem Beruf vereinbaren?

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer für den Tag, an dem er als Schöffe im Einsatz ist, freizustellen. Hier gibt es zwei Vorgänge bei der Entschädigung: Entweder der Arbeitgeber bezahlt den Lohn an diesem Tag weiter. Da er aber keine Gegenleistung hat, darf er eine Entschädigung beim Gericht geltend machen. Oder: Bekommt der Arbeitnehmer keinen Lohn für diesen Tag, darf er eine Entschädigung einfordern.

An welchen Gerichten sind Schöffen im Einsatz?

An den Amts- und Landgerichten.

Wann müssen neben dem Richter auch Schöffen bei einem Verfahren anwesend sein?

Das hängt von der Schwere des Verbrechens ab. Zur Orientierung: Ein Verbrechen liegt dann vor, wenn der Gesetzgeber von einer Mindeststrafe von einem Jahr ausgeht. Der Fall landet am Amtsgericht, wenn bei Erwachsenen eine Strafe von bis zu vier Jahren ansteht. Hier werden neben einem Berufsrichter zwei Schöffenrichter hinzugezogen. Verbrechen, bei denen eine Freiheitsstrafe von mehr als vier Jahren ansteht, werden am Landgericht behandelt.

Und wie ist das bei Jugendstraftaten?

Auch hier gibt es Schöffen. Der Einzelrichter ist zuständig für alle Dinge, bei denen keine Jugendstrafen zu erwarten sind. Wenn aber die Staatsanwaltschaft meint, dass eine Jugendstrafe ausgesprochen werden könnte, wird der Fall vor dem Jugendschöffengericht behandelt. Heißt: Neben dem Richter sitzen zwei Schöffen – bei jugendlichen Angeklagten müssen es eine Frau und ein Mann sein.

Welche Rechte und Pflichten haben Schöffen?

Über allem gilt das Beratungsgeheimnis. Schöffen müssen nach Recht und Gesetz ein Urteil fällen ohne die Person anzusehen. Schöffen können mich als Richter überstimmen. Sie haben während der Verhandlung das Fragerecht, genauso wie der Richter. Meistens treffe ich mich zehn Minuten vor der Hauptverhandlung mit den Schöffen zur Beratung.

Wie viele Schöffen sind derzeit am Amtsgericht Fürstenfeldbruck aktiv?

Aktuell sind bei den Erwachsenen acht Hauptschöffen im Amt, die Anfang der Periode zu Paaren zusammengelost wurden. Daneben gibt es acht Hilfsschöffen, die beispielsweise bei Erkrankungen einspringen. Beim Jugendschöffengericht sind es aktuell zwölf Haupt- und zwölf Hilfsschöffen. Die Einsätze sind so geregelt, dass jeder nur einmal im Monat drankommt.

