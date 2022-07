An den Amperdämmen werden Büsche und Sträucher entfernt

Von: Thomas Steinhardt

Ein Amperdamm © Stadtwerke FFB.

An den Amperdämmen in Fürstenfeldbruck werden wieder Büsche und Sträucher entfernt. Die Stadtwerke setzen dabei auf eine umweltverträgliche Art des Mähens.

Fürstenfeldbruck – Am Dienstag, 19. Juli, werden Sträucher, Gras und Büsche entlang der Amper eingekürzt. Ziel sei es, die Zufahrtswege und Wanderpfade an der Amper freizuhalten und die Dämme zu kontrollieren, so die zuständigen Stadtwerke, die eine Firma mit den Arbeiten beauftragt hat.

Bewusst für Balkenmahd entschieden

„Wir haben uns bewusst für eine Balkenmahd – anstelle der üblichen Mähpraxis des Mulchens – entschieden, auch wenn dadurch deutlich höhere Zusatzkosten entstehen. Damit leisten wir unseren Beitrag zum Umwelt- sowie Insektenschutz und kommen den Forderungen verschiedener Umweltverbänden nach“, begründet Christian Wiegner, Bereichsleiter Technik bei den Stadtwerken Fürstenfeldbruck. „Zugleich sind wir gesetzlich verpflichtet weiterhin die Dämme auf Beschädigung, Risse oder Dichtigkeit zu prüfen und damit die Sicherheit zu garantieren.

Deshalb müssen wir zweimal pro Jahr – einmal Mitte Juli und dann im Spätherbst – die Vegetation zurückschneiden. In diesem Spannungsbogen bewegen wir uns und versuchen weitestgehend allen Interessengruppen gerecht zu werden.“

Funktionen des Damms und seine notwendige Unterhaltung

Die Dämme entlang der Amper erfüllen einen wesentlichen Zweck: Sie bieten Schutz vor Hochwasser und seien somit ein Garant vor Überschwemmungen sowie Schäden auf umliegenden Flächen, berichten die Stadtwerke. Zusätzlich dienen die Dämme als Haltebereich für das aufgestaute Wasser, um daraus regenerative Energie zu erzeugen.

Die Wasserkraft

Als Betreiber der beiden Wasserkraftwerke in Fürstenfeldbruck und Schöngeising sind die Stadtwerke angehalten, die technischen Anforderungen an Betrieb und Unterhaltung von Dämmen zu erfüllen. Zu der geforderten Pflege der Dammflächen gehört demnach die Überprüfung auf Standsicherheit, auf Schäden wie Hangrutsch oder Durchlässigkeit und auf den Befall durch Wühltiere.

Darüber hinaus darf diese Standsicherheit nicht durch Gehölz wie Bäume, Sträucher oder Hecken entlang der Deiche beeinträchtigt werden – denn über das Wurzelwerk können strukturelle Schäden am Dammbauwerk verursacht werden, so die Stadtwerke.

Mit dieser Mähtechnik wollen die Verantwortlichen der Stadtwerke die Veränderungen im Bewuchs der Dammböschung und deren Auswirkungen auf das Bauwerk beobachten und daraus weitere Schlüsse für die Zukunft ziehen.

