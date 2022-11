Angriff vor Einkaufszentrum: 28-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Kripo arbeitet Hinweise ab

Von: Thomas Steinhardt

Ein 28-Jähriger ist am Montagabend in Bruck durch einen Stich lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei fahndet nach dem oder den Tätern und bittet um Zeugenhinweise.

Fürstenfeldbruck -

Update 17. November: Der durch einen Stich schwer verletzte 28-Jährige befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Das berichtet die Kripo auf Nachfrage. Es seien mehrere Zeugenhinweise eingegangen. Diese würden nun abgearbeitet. Nach derzeitigem Kenntnisstand sehe es danach aus, dass der 28-Jährige und sein Begleiter ziemlich unvermittelt angepöbelt und dann angegriffen worden seien. Der Begleiter des 28-Jährigen sei im Großen und Ganzen unverletzt geblieben.

Die Erstmeldung (15. November):

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 28-Jährige Fürstenfeldbrucker am Montagabend gegen 19 Uhr zusammen mit einem Begleiter auf Höhe des Einkaufszentrums an der Schöngeisinger Straße. Eine Gruppe von etwa zehn männlichen Jugendlichen trat an die beiden heran und suchte eine zunächst verbale Auseinandersetzung, in deren Folge sich ein Streit entwickelte, wie die Kripo berichtet. Kurze Zeit später fand ein Zeuge den 28-Jährigen mit einer Stichverletzung lebensbedrohlich verletzt am Viehmarktplatz auf.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und noch in der Nacht notoperiert. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern blieben bislang ohne Ergebnis, so die Kripo.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen und neben ersten Zeugenvernehmungen umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Ermittler suchen insbesondere nach Zeugen, denen im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr der 28-Jährige mit seinem Begleiter oder die Gruppe der etwa zehn hauptsächlich dunkel gekleideten Jugendlichen im Alter von etwa 16 bis 25 Jahren aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08141-6120 entgegengenommen.

