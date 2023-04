Animuc in Fürstenfeld: Bunter Kostüm-Spaß trotz Regenwetter

Teilen

Aufeinander abgestimmt sind die Kostüme der vier Freundinnen Inga, Kaoru, Al und Eden. © Peter Weber

Am Wochenende dreht sich auf dem Klosterareal Fürstenfeld wieder alles um Manga und Anime. Knapp 3000 Besucher werden heuer auf der Animuc erwartet.

Fürstenfeldbruck – Seit 2009 schon findet die beliebte Manga- und Anime-Messe auf dem Klosterareal statt. Drei Tage lang treffen hier unterschiedlichste Figuren aus anderen Welten aufeinander, tauschen sich über ihre Lieblingscharaktere, Geschichten oder Spiele aus. Eine Welt mit ihren ganz eigenen Regeln und Gepflogenheiten. Eine davon: Viele der Besucher agieren unter ihren Internetpseudonymen und Kunstnamen.

Monatelange Arbeitan den Kostümen

So auch Tunajcosplay aus Bad Reichenhall. Sie ist bereits zum dritten Mal zu Gast auf der Messe. Die 34-Jährige verbringt das gesamte Wochenende auf dem Klosterareal. „Besonders freue ich mich darauf, Freunde zu treffen und mich mit ihnen über unser gemeinsames Hobby auszutauschen“, erklärt sie. Ihr Kostüm stellt Jean aus dem Videospiel Genshin Impact dar. Jean ist darin die stellvertretende Großmeisterin eines Ritterordens. „Als ich ihr Outfit im Videospiel gesehen habe, habe ich mich sofort verliebt und musste es unbedingt nähen“, sagt Tunajcosplay. Drei Monate arbeitete sie daran.

Auch die Freundinnen Inga, Kaoru, Al und Eden verbringen das gesamte Wochenende in Fürstenfeld. Die vier lernten sich über TikTok und Instagram kennen und waren schon mehrmals gemeinsam auf der Animuc. Ihre Verkleidungen stammen ebenfalls aus dem Videospiel Genshin Impact. „Kaoru ist im Spiel der Hauptcharakter, wir haben sie alle schon mehrmals gerettet. Wir haben uns die Kostüme ausgesucht, da wir quasi alle zusammen gehören“, erklärt Inga. Am meisten freuen sich die Freundinnen auf die australische Cosplayerin Vye Cosplay.

Doch auch sonst ist auf der Messe einiges geboten. So können die Besucher an zahlreichen Workshops teilnehmen: Sie lernen Amigurumi, eine Form des Häkelns, oder bekommen Tipps für Video-Cosplays. Außerdem werden Ohrringe gebastelt, Perücken gestylt oder Drachen gezeichnet. Dazu kommen Künstler wie Inna Vjuzhanina, Klavier und The Tomboys.

Die Besucher kommen aber nicht nur von weit her. Auch das Ehepaar Elana und Tobi Kunze aus Fürstenfeldbruck ist begeistert von der Messe. Elana, deren Pseudonym „Suma“ lautet, ist zum dritten Mal zu Besuch. Sie stellt Uzui Tengen aus dem Anime Demon Slayer dar. „Ich mag den Charakter einfach sehr gerne, deshalb war die Kostümwahl für mich sehr einfach“, erklärt die 22-Jährige.

Outfit-Entscheidungin letzter Minute

Die Wahl des Kostüms fiel ihrem Mann allerdings nicht ganz so leicht. „Ich freue mich seit über einem halben Jahr auf die Messe, mein Kostüm war allerdings eher last minute. Ich habe mir eigentlich auch noch gar keinen Namen überlegt, aber ich glaube Fresh Dumbledore passt ganz gut“, sagt Tobi.

Schildwand und Jans2004 aus Nürnberg haben ihre Kostüme ebenfalls komplett selbst gebastelt. Sie bestehen aus Schaumstoff und Leder. Bis Schildwand mit ihrem Kostüm fertig war, verging ein halbes Jahr. Ihr Freund benötigte ein Dreivierteljahr. Die beiden stellen Morgana aus der Serie Troll Hunters und den Drachengeborenen aus dem Computer-Spiel Skyrim dar. In dem an die Wikinger angelehnten Fantasy-Reich Skyrim gibt es zwar auch reichlich Schnee und Regen. In Fürstenfeld würden die beiden aber gerne darauf verzichten. „Wir freuen uns sehr auf die kommenden Tage. Wir hoffen nur auf besseres Wetter, den Rest lassen wir einfach auf uns zukommen“, erklärt Jans2004. (Antonia Plamann)