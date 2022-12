Flüchtlingshelfer im Ankerzentrum am Fliegerhorst suchen Unterstützer

Die Regierung betreibt das Ankerzentrum. © Weber

Über 1000 Asylsuchende sind derzeit im Ankerzentrum am Brucker Fliegerhorst untergebracht. Die freiwilligen Helfer, die sich um dies und das in der Großunterkunft kümmern, suchen nun dringend Unterstützung.

Fürstenfeldbruck - In der Unterkunft leben Asylbewerber verschiedenster Herkunft, darunter Menschen aus Afghanistan, Syrien oder Afrika. Eine größere Gruppe an Flüchtlingen unterdessen sind Kurden beziehungsweise türkisch sprechende Asylsuchende. Die freiwilligen Helfer um Dirk Hasenjaeger möchten für die Geflüchteten wieder mehr Angebote schaffen, als es jetzt möglich ist. Sprich: Weitere freiwillige Helfer werden gebraucht.

So können derzeit nur ganz wenige Deutsch-Kurse angeboten werden. Gebraucht würden Helfer auch für den Sport- oder Computerraum. Gerade im Falle des Sportraums wäre Unterstützung sehr wichtig, sagt Hasenjaeger, denn die Nachfrage ist groß. Vorhanden sind Fitnessgeräte und Tischtennisplatten, wobei weitere Fitnessgeräte sehr willkommen wären (Abholung wäre sichergestellt).

Vor allem da sein

Der Helfer muss eigentlich nur da sein, er muss also nicht selbst zum Tischtennisschläger greifen oder zur Hantel. Ähnliches gilt für den Computerraum: Der Helfer muss nur dafür sorgen, dass der Raum geöffnet wird und die Rechner laufen. Kräfte der Security im Ankerzentrum sind jeweils dabei. Helfer gesucht werden auch für die Spielzeugausgabe und die Kleiderkammer. Wer Interesse hat, stundenweise in der Groß-Unterkunft zu helfen, kann sich an die E-Mail-Adresse fursty@asylhelfer-ffb.de wenden.

