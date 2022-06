Sie eröffnete eine der ersten Apotheken Fürstenfeldbrucks - jetzt feiert sie ihren 100. Geburtstag

Zum 100. Geburtstag gratulierte Hedwig Heitmeyr neben Familie und Freunden Stadtrat Franz Höfelsauer. © WEBER

Vor über fünfzig Jahren, im Jahr 1967, eröffnete sie ihre eigene Apotheke, die bis dato eine der wenigen in der Stadt war. Nun wurde Hedwig Heitmeyr 100 Jahre alt und feierte den Geburtstag gemeinsam mit ihrer Familie im Altenheim Theresianum.

Fürstenfeldbruck - Interessiert und lächelnd sah sie dabei zu, wie sich ihre Familie und Stadtrat Franz Höfelsauer um sie versammelten. Besonders freute sich Hedwig Heitmeyr über die vielen prächtigen Blumensträuße, mit denen sie ihre Gäste beschenkten: „Für eine so alte Dame wie mich“, witzelte sie und betrachtete die Geschenke.

Im Juni 1922 kam Hedwig Heitmeyr in Fürstenfeldbruck zur Welt. Nach ihrem Abitur musste sie zum Arbeitsdienst antreten. Weil sie gelernte Gymnastiklehrerin war, wurde die damals junge Frau nach Bamberg versetzt, wo sie Sportunterricht gab. Um sich diesem dann auch offiziell zu widmen, studierte Hedwig Heitmeyr von 1942 bis 1945 Sport auf Lehramt. Wegen einer Verletzung musste, sie das Studium jedoch bald abbrechen.

Für die ehrgeizige Doktortochter war das jedoch kein Hals- und Beinbruch: Ihre eigentliche Leidenschaft lag schon immer bei der Medizin. Ihr Vater selbst war Mediziner, führte eine der bis dahin drei Apotheken in Fürstenfeldbruck. Vertraut war sie mit dem Fach bereits, ihr Studium trat die damals 26-Jährige schließlich in Passau an und absolvierte es in München.

Frischen Ehrgeiz brachte sie aus den erst jüngst vergangenen Kriegszeiten mit: „Ich wollte einfach helfen“, erzählte sie. „Und Medizin hilft ja bekanntlich.“ Nach ihrem Studium arbeitete Hedwig Heitmeyr ein paar Jahre lang in der Stadtapotheke Fürstenfeldbruck, bevor sie 1962 als selbstständige Apothekerin in der Marienapotheke Ebersberg arbeitete.

Dann der Entschluss zur eigenen Apotheke: 1967 organisierte sie den Umbau des Hauses an der Dachauer Straße 12 in ihrer Heimatstadt, um darin ihre Marienapotheke zu eröffnen, die sie bis zur Rente hin gewissenhaft und selbstständig führte.

Ihr Neffe Holm Ewert erinnert sich, dass sich seine Tante immer „mit höchstem zeitlichen Einsatz“ ihrer Apotheke widmete und bei ihr „das Wohl ihrer Kunden stets an erster Stelle stand“. Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste übernahm sie laut Ewert außerdem oft freiwillig, denn sie war immer unverheiratet und kinderlos geblieben. Sie wäre sozusagen mit ihrer Apotheke verheiratet gewesen, sagte Hedwig Heitmeyrs Neffe Ewert.

Eine langjährige Freundin der 100-Jährigen ist Christiane Ludwig. Ihr Mann übernahm im Jahr 1987 die Brucker Marienapotheke. „Ich habe sie immer so erlebt, dass sie immer das gemacht hat, was halt getan werden musste“, erzählt die Freundin. „Sie hat sich nie beklagt.“ Egal wie stressig, wie aufwühlend oder wie schwer ihre Arbeit war, laut Christiane Ludwig, habe die Jubilarin immer weitergemacht. Und dies nun schon seit einem ganzen Jahrhundert. Christina Strobl

