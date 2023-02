Abschied nach über 30 Jahren - Ein engagierter Sozialpädagoge verlässt die AWO

Abschied eines Urgesteins

Nach über 30 Jahren bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist Rolf Regul in den Ruhestand verabschiedet worden. Fast die ganze Zeit war er für den Kreisverband Fürstenfeldbruck tätig, zuletzt auch für den Bezirksverband.

Fürstenfeldbruck – „Jedes Gesicht hier gehört zu meiner beruflichen Geschichte“, grüßte der Sozialpädagoge Rolf Regul in die Runde der Wegbegleiter von Behörden, Schulen und AWO. Die lange Gästeliste ist auch ein Beweis dafür, wie umfangreich und an wie vielen Stellen er in den über drei Jahrzehnten gewirkt hatte. Über 100 Erziehungsbeistandschaften hat Regul betreut, die Jugendsozialarbeit an Schulen im Landkreis mitgeprägt und lange war Regul Mitglied des Jugendhilfeausschusses des Kreistages. Viel beschäftigt, oder wie Regul es ausdrückt: „Ich habe so viele Kilometer verfahren wie ein Auto in seinem ganzen Leben.“

Als diskussionsfreudig, hartnäckig, sachlich und fair beschreibt ihn Gerlinde Petrasch vom AWO-Bezirksverband Oberbayern. Petrasch fehlte zwar bei Reguls offizieller Verabschiedung krankheitsbedingt, hatte aber ihre Laudatio durch Susanne Raßer und Manuela Heidler verlesen lassen.

Einer, der den beruflichen Weg Reguls begleitet hat, ist Jugendamtsleiter Dietmar König. Er sprach von einem langen gemeinsamen Weg, den man auf fachlicher Ebene gegangen sei. Als Erziehungsbeistand habe Regul vielen Jugendlichen geholfen. „Und dass die Jugendsozialarbeit an Schulen so gut dasteht, ist sein wesentlicher Verdienst.“ Das verdiene seinen sehr persönlichen Respekt, so König.

Laut Gernot Müller-Stahn, Fachabteilungsleiter der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im AWO-Bezirksverband, sei es in der heutigen Zeit allein schon bemerkenswert, wenn jemand so lange bei einem Träger tätig ist. „Tätig sein, das hieß für Regul engagiert sein“, hieß es dazu in der Laudatio. Darin wurde auch beschrieben, wie der künftige Ruheständler mit Mitarbeitern umging. „Jeder Mitarbeiter hatte stets das Gefühl, wertvolle Arbeit zu leisten.“ Hans Kürzl