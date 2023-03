63-Jähriger stürzt in die Tiefe: Arbeitsunfall endet tödlich

Fürstenfeldbruck

Von Thomas Steinhardt schließen

Bei einem tragischen Arbeitsunfall in Fürstenfeldbruck ist am Mittwoch ein 63-Jähriger gestorben. Jede Hilfe kam zu spät.

Fürstenfeldbruck - Der 63-jährige Mitarbeiter einer Entrümpgelungsfirma war mit der Entrümpelung einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Hauses in Fürstenfeldbruck an der Straße Breitenbichl beschäftigt, wie die Kripo berichtet. Auf dem Balkon lehnte er sich an eine Betonbrüstung, die nach ersten Erkenntnissen der Polizei teilweise plötzlich nachgab. Der Mann aus Fürstenfeldbruck stürzte etwa sechs Meter in die Tiefe und zog sich tödliche Verletzungen zu. Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, scheiterten. Bei dem Einsatz war auch ein Helikopter beteiligt. Die Kripo hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.