Ansturm auf die Arztpraxen: Umstrittener Impfstoff plötzlich der Renner

„Das Telefon steht nicht mehr still“

Seit die Hausärzte im Landkreis gegen Corona impfen dürfen, erleben die Praxen einen Ansturm wie noch nie. Als jetzt bekannt wurde, dass Astrazeneca bei allen Altersstufen ohne Priorisierung verabreicht werden darf, stehen die Telefone überhaupt nicht mehr still. Dabei ist der einst so gescholtene Impfstoff rar.

Fürstenfeldbruck – Die Arzthelferinnen sind sich einig: „Es ist chaotisch“, erzählen sie unisono. Schon vor der Freigabe von Astrazeneca für alle Alters- und Prioritätengruppen hatte Dr. Emanuel Nies in seiner Praxis in Mammendorf einen riesigen Pieks-Andrang zu verzeichnen. Nun kommen vermehrt jüngere Patienten dazu. „Mein E-Mail-Postfach ist voll mit Anfragen“, sagte der Mediziner am gestrigen Donnerstag.

Die Bedenken gegen den lange Zeit umstrittenen Impfstoff würden tendenziell abnehmen. Interessenten, die nicht schon Patient des Allgemeinmediziners sind, kann Nies bei den vielen Anfragen jedoch nicht berücksichtigen. „Ich könnte schon bei meinen angestammten Patienten mehr verimpfen, wenn ich nur mehr Astrazeneca hätte.“

Corona im Landkreis Fürstenfeldbruck: Kein Astrazeneca-Vakzin mehr vorrätig

Eine andere Praxis im Landkreis berichtet sogar davon, dass sie für die kommende Woche gar kein Astrazeneca-Vakzin bestellen kann. In der Regel ordern die Hausärzte ihr benötigtes Kontingent an Impfdosen für die jeweils nächste Woche am Montag davor in einer Apotheke. Diese leitet den Auftrag an die Zuteilungsstelle bei der Regierung von Oberbayern weiter. Die Mediziner erhalten meist donnerstags in den Mittagsstunden die Abhol-Benachrichtigung.

Vor der Bestellung werde bekannt gegeben, welche Vakzine zur Verfügung stehen. Bei besagter Praxis sei das für kommende Woche nur Biontech, nicht aber Astrazeneca. Ein Problem bei der großen Zahl an Terminanfragen. Man käme in Erklärungsnot, wenn man nach der Freigabe von Astrazeneca durch Gesundheitsminister Jens Spahn das Vakzin nun gar nicht anbieten könne.

Corona im Landkreis Fürstenfeldbruck: „Es ist chaotisch, das Telefon steht nicht mehr still“

Ganz weg sind aber auch die Sorgen wegen möglicher Nebenwirkungen nicht. So richtig den Frust von der Seele spricht sich Andrea Nowek. Sie ist seit 40 Jahren in der Praxis von Dr. Peter Rester in Aich beschäftigt und bekommt die Verunsicherung in der Bevölkerung im Minutentakt zu spüren. „Es ist chaotisch, das Telefon steht nicht mehr still.“

Die eigentliche medizinische Versorgung sei weniger belastend, sagt Nowek, vielmehr der organisatorische Stress. „Ich würde gerne mal einen Verantwortlichen aus der Regierung in der Praxis haben, damit er sieht, was da jetzt los ist. Über den bürokratischen Aufwand macht sich keiner einen Begriff.“

Corona im Landkreis Fürstenfeldbruck: Wie eine feierliche Zeremonie

Wer einen der begehrten Termine im gewohnten Umfeld seiner Hausarzt-Praxis ergattert hat, bekommt erst mal ein dreiseitiges Aufklärungs-Merkblatt im DIN-A4-Format in die Hand gedrückt, das danach von Patient und Arzt unterschrieben werden muss. Ein rein formales Prozedere. Denn was drin steht, hat jeder in letzter Zeit schon irgendwann mal gehört, gelesen oder gesehen. Der eigentliche Impf-Akt dauert nur wenige Sekunden. Trotzdem wird er für viele fast schon eine feierliche Zeremonie, mit der ein neuer Lebensabschnitt beginnt.

Sicherheitshalber verbringen die Patienten danach noch 15 Minuten im Wartezimmer, damit auf eventuelle allergische Reaktionen rasch reagiert werden kann. Tatsächlich vorgekommen ist so eine Situation noch in keiner der vom Tagblatt befragten Arztpraxen.

Corona im Landkreis Fürstenfeldbruck: „Patienten sollen sich mit dem Impfstoff wohlfühlen“

Dr. Nies verabreicht die Spritzen in extra Corona-Sprechstunden mit jeweils 30 Patienten. Hauptarbeit ist dabei auch bei ihm die Aufklärung im Vorfeld. „Die Patienten sollen sich mit dem Impfstoff schließlich wohlfühlen“, sagt er. Nies betreibe dabei auch „Wiedergutmachung für viel verbreitete Fehlinformationen“. Vor der Freigabe von Astrazeneca für alle habe die Hälfte seiner Patienten konkrete Vorstellungen und den Biontech-Impfstoff bevorzugt. „Es gibt aber auch viele, die sagen: Egal, welcher Wirkstoff. Hauptsache, ich werde geimpft“, erklärt Dr. Nies.

Generell heißt es aus den Praxen, dass die Menschen aufgrund der vielen Medienberichte und Meldungen im Internet einen großen Informationsbedarf hätten. Einige seien verunsichert.

Trotzdem: Für die meisten steht schon vor dem Aufklärungsgespräch fest, dass sie sich auf jeden Fall gegen Corona impfen lassen wollen. Einige verzichten sogar gänzlich auf den informellen Teil (was auch schriftlich dokumentiert wird) und machen gleich den Arm frei.

