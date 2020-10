Asyl-Demonstranten fordern Abschaffung der Ankerzentren - doch mancher fühlt sich dort auch wohl

Trotz Coronalage findet in Fürstenfeldbruck am Samstag eine Asyl-Demo statt. Ziel der Demonstranten aus München: Die Abschaffung der Ankerzentren.

In Fürstenfeldbruck findet am Samstag (10. Oktober) erneut eine Asyl-Demo statt.

Die B2 wird deshalb für zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.

Ziel der Demonstranten ist die Abschaffung der Ankerzentren.

Fürstenfeldbruck - Erneute Asyl-Demo in der Brucker Innenstadt: Am Samstag sollen Fursty-Flüchtlinge bei einer Kundgebung am Hauptplatz auf die Lage im Ankerzentrum aufmerksam machen. Die aus München stammende Organisatorin der Demo fordert die Abschaffung dieser Ankerzentren, die als Zwischenstationen dienen. Ziel des Aktionstages ist es auch, mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Immer wieder ist die Rede von einer „Isolation“ der Flüchtlinge.

Asyl-Demo in FFB: B2 stundenlang gesperrt - Abschaffung von Ankerzentren gefordert

Für die Demo wird am Samstag, 10. Oktober, die B2 zwischen Dachauer/Pucher-Straße und Schöngeisinger-/Ecke Kirchstraße zwischen 13 und voraussichtlich 15.30 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage sagte. Erwartet werden bis zu 100 Demonstranten. Die Polizei werde das hohe Gut des Demonstrationsrechts und die Sicherheit der Teilnehmer sicherstellen. Die Demo soll um 14 Uhr beginnen.

Im Vorfeld der ordentlich angemeldeten Aktion habe man auch andere Standorte in Bruck in Erwägung gezogen. Auch wegen der coronabedingten Einschränkungen (Abstand halten) habe man sich auf die vorliegende Lösung geeinigt. Geplant sind Aktionen für Kinder, Transparente und offenbar auch eine Kunstinstallation mit Maschendrahtzaun.

Bilanz der Polizei in FFB: Ruhige Lage am Ankerzentrum - Flüchtling will wieder einziehen

In der Vergangenheit hatte es schon mehrere Asyl-Demos in Bruck gegeben. Einmal richtete sich eine Kundgebung gegen angebliche Polizeigewalt, stets ging es um die Lebensverhältnisse in der Massenunterkunft, die derzeit freilich viel schwächer belegt ist als früher.

Die Polizei verzeichnet seit einiger Zeit kaum Einsätze im Ankerzentrum. Bis auf einige kleinere Streitereien, die es in anderen Lebensbereichen auch gebe, sei die Lage seit längerem friedlich, so der Polizeisprecher. Dazu passt eine Anekdote vom Wochenende: Ein Flüchtling wurde nach Landshut verlegt und stand nach Tagblatt-Information wenige Tage später wieder am Eingang zur Unterkunft am Fliegerhorst. Er wollte sein Brucker Zimmer wieder haben. st