Sturm zerstört beliebte Weide an der Amperbrücke - Aufräumarbeiten laufen

Von: Thomas Benedikt

Am Donnerstagmorgen begannen die Arbeiten an der umgestürzten Weide. © Peter Weber

Unzählige Bäume sind dem Sturm am Dienstag zum Opfer gefallen. Darunter auch eine der Weiden an der Fürstenfeldbrucker Amperbrücke.

Fürstenfeldbruck - Die Weide an der Amperbrücke in Fürstenfeldbruck war schon fast so etwas wie ein kleines Wahrzeichen der Stadt - zumindest hat sie die markante Stelle über Jahre geprägt. Doch bei dem Sturm am Dienstagabend ist der Baum umgestürzt.

Am Donnerstagmorgen machten sich Arbeiter daran, den zerstörten Baum aus der Amper zu holen. Stück für Stück wurden Äste und Stamm zersägt und abgetragen - unter den Augen zahlreicher Schaulustiger. Die hatten sich bereits am Mittwoch in Scharen auf der Brücke versammelt, um sich die Sturmschäden anzusehen - und einen letzten Blick auf die einst prächtige Weide zu werfen.

