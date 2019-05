Vize-Kanzler Olaf Scholz kommt nach Fürstenfeldbruck - doch kein Vertreter der Stadt ist da 

Das passt doch mal wieder ins Gesamtbild des Kasperltheaters der Großen Kreisstadt seit Jahren - ob B2 Umfahrung, Amperbrücke, Industriegebiete und und und ...

Jedes Dorf mit 1200 Einwohnern hat einen bessern Gemeinderat samt Bürgermeister als diese Chaos-Stadt!!!!

Auch sollte die Parteizugehörigkeit nach einer Wahl nie eine Rolle spielen, die Inhalte sind entscheidend und die Diskussion drum rum.

Aber auch das haben die Herrn/Damen Politiker nicht verstanden, das eigene Programm ist nicht die Weisheit die über allem steht (siehe auch das Volksbegehren Bienen - die Wahrheit damit alle leben können liegt immer irgendwo in der Mitte, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß).

Aber in einem muss ich erstmal zustimmen, eine Mail als Einladung ist in der Regel für so einen Besuch zu wenig. Herr Scholz wurde vermutlich auch nicht mit einer einfachen Mail eingeladen, da hat vermutlich der ganze Kreisverband unterschrieben und der Bundestagsabgeordnete hat es dem Parteigenossen persönlich übergeben.

Aber der OB hätte auch Rückrat beweisen können und trotzdem kommen können und das halt dann in seinen Worten am Tag der Veranstaltung mit einpacken können (z.B. während der Eintragung ins Goldene Buch). Das wäre die passende Reaktion und nicht ein Fernbleiben und erneute Angriffsfläche für einen politischen Schlagabtausch bieten.

Aber die Stadt FFB und seine Politiker werden das nicht mehr lernen und drum bin ich froh, dass das nicht meine Gemeindevertretung ist und ich nicht bei der nächsten Wahl zwischen Pest und Cholera entscheiden muss.