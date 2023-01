Aumühle: Kreativquartier einen kleinen Schritt weiter

Von: Lisa Fischer

Die Gebäude rund um die Aumühle sind teils denkmalgeschützt. Sie geben dem Quartier ihren Charakter, machen seine Neugestaltung aber zur Herausforderung. © Stefan Reich

Stadtbibliothek, Subkultur oder auch der Verein Turmgeflüster – sie alle sind auf dem Gelände rund um die Aumühle und auf der Lände beheimatet. Der Ort soll sich zukünftig zu einem Kreativquartier entwickeln.

Fürstenfeldbruck – Konkretes ist noch nicht fix. Dafür stellte Janna Hohn vom Architekturbüro Jott nun im Planungs- und Bauausschuss (PBA) Ideen vor, wie man das Gelände bis dahin zwischennutzen könnte. Der auf der Lände beheimatete Bauhof müsste dafür jedoch einen Teil abgeben.

Flussbad an der Amper?

Einen Sommer-Biergarten, Musik-Bars oder ein Flussbad an der Amper. „Das können Schlachthof, Taubenhaus und die Umgebung später einmal bieten“, sagte Janna Hohn. Mit ihren Kollegen hatte sie eine Zwischennutzungsstudie für das Quartier mit seinen historischen Gebäuden ausgearbeitet. In mehreren Phasen könnte in den Bestand eingegriffen werden und das Areal aufgewertet werden.

Als Beispiel nannte Hohn die Sanierung des Alten Schlachthofs, dem Ort an dem der Brucker Verein Subkultur beheimatet ist. Dafür müsste nach Auswertung der Studie jedoch die Fläche, auf dem sich der Bauhof befindet, umgenutzt werden.

Mittlerer Eingriff

Die Mitglieder des PBA stimmten hier mit 9:6 Stimmen für den „mittleren Eingriff“. Laut der Zwischennutzungsstudie beinhaltet dieser Eingriff Maßnahmen, wie die Verlegung von Abfallcontainern des Bauhofs sowie eine eventuelle Umnutzung oder sogar einen Abriss der Überdachung südlich des Salzsilos. Auch ein Bauhofbestandsgebäude soll in diesem Zusammenhang umgenutzt werden. Für die dadurch verloren gegangenen Lagerflächen soll die Stadt Alternativen finden.

Für Alternativen habe die Stadt schon Gespräche mit dem Bauhof geführt. Sinnvoll seien demnach Flächen am Zellhof, die bereits jetzt schon als Lager genutzt werden. Eine baurechtliche Prüfung von Lagerhallen an diesem Ort stünde noch aus.

Dass man dem Bauhof damit „reingrätscht“, missfiel Andreas Rothenberger (BBV). „Solange der Bauhof nicht verlegt ist, darf das nicht passieren.“ Eine endgültige Verlagerung des Betriebs – die bereits 2014 beantragt wurde – steht jedoch bislang aus.

Abbau von Barrieren

Ein weiterer, wichtiger Schritt bei der Umnutzung des Quartiers sei der Abbau von Barrieren sowie die Verbindung von Aumühle und Lände, erklärte Janna Hohn. Mehr Brücken und weniger Mauern – somit könne das gesamte Gelände für Fußgänger mehr und mehr zugänglich gemacht werden.

Das Architekten-Büro sieht in der Nutzungsstudie dafür zum Beispiel eine weitere Fußgängerbrücke vor, die hinter dem Bio-Laden an der Schöngeisinger Straße beginnt und auf die Lände führt. Stadtbaumeister Johannes Dachsel erklärte, dass man hier mögliches Hochwasser mit einberechnen müsse, weshalb die Brücke etwas höher ausfallen würde und nur mit Treppenstufen zu erreichen sein.

Alexa Zierl (ÖDP) kritisierte, dass man nicht mit einer nicht-barrierefreien Brücke planen solle, über die man weder mit Fahrrad, Kinderwagen oder Rollstuhl fahren könnte. Sie forderte die Verwaltung auf, den Zugang zur Brücke noch einmal zu überdenken.

