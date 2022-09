Aus der Tiefe ins Haus: Der Weg des Wassers

Von: Tobias Gehre

30 000 Kubikmeter im Hochbehälter Parsberg können die Haushalte im Amperverband zwei Tage versorgen. © Gehre

Das Wasser fließt aus dem Hahn: Für viele Menschen war das lange eine Selbstverständlichkeit. Seit diesem Sommer ist das nicht mehr so. Wasser ist zum wertvollen Gut geworden. Doch wo kommt es eigentlich her?

Fürstenfeldbruck – Bei der Versorgung ihrer Bevölkerung gehen die einzelnen Kommunen ganz unterschiedliche Wege.

Mehr als 80 000 Menschen im Landkreis hängen am Tropf des Amperverbands – genauer gesagt am Zweckverband zur Wasserversorgung der Ampergruppe. Die Institution sorgt dafür dass in Eichenau, Olching, Gröbenzell und Puchheim-Bahnhof das kühle Nass aus der Leitung strömt. Dafür werden zwei so genannte Aquifere angezapft – also Grundwasser führende Schichten im Boden.

Jahrtausende altes Wasser in der Tiefe

Um an das begehrte Nass zu kommen, haben sich die Wasserexperten in eine Tiefe von bis zu 260 Metern gegraben. Das Wasser dort hat schon tausende Jahre kein Tageslicht gesehen – und ist damit frei von jeglichen Verunreinigungen durch den Menschen. Das erklärt Friedrich Popp, technischer Leiter beim Amperverband.

Im Schnitt kommen durch Tief- und Flachbrunnen pro Tag rund 12 000 Kubikmeter an die Oberfläche. Die werden in einen Hochbehälter auf dem Parsberg gepumpt. Von dort fließt das Wasser allein mittels der Schwerkraft in die Häuser. Die 30 000 Kubikmeter in dem Riesentank reichen für zwei Tage – auch wenn die Brunnen ausfallen sollten.

Wassergäste mit Pflichten

Am anderen Ende des Landkreises versorgt ebenfalls ein Verband die Menschen mit Wasser. Die Adelburggruppe pumpt das Nass allerdings im Landkreis Aichach-Friedberg aus dem Boden. Insgesamt fließen so pro Jahr rund 480 000 Kubikmeter über die Kreisgrenze zu etwa 13 000 Abnehmern. Das Besondere daran: Während Mittelstetten und Hattenhofen richtig zur Adelburggruppe gehören, sind Egenhofen, Mammendorf und Oberschweinbach so genannte Wassergäste. „Diese müssen sich selbst um ihr Leitungsnetz kümmern.“ Das erklärt der technische Leiter der Adelburggruppe Josef Mayr.

Vorbeugen gegen ein Leck

Das gilt auch für die Gemeinde Moorenweis. Sie ist Gast beim Zweckverband zur Wasserversorgung Gruppe Landsberied. Dieser versorgt neben seinem Namensgeber und Moorenweis auch Jesenwang, Adelshofen sowie die Ortsteile Aich, Egg, Eitelsried und Puch. Insgesamt hängen rund 3000 Haushalte an diesem Netz, berichtet der Technische Leiter der Gruppe, Olaf Gründonner. Pro Jahr holt der Verband etwa 450 000 Kubikmeter aus dem Boden. Viel Wert legt Gründonner dabei auf die so genannte Verlustwasser-Überwachung. Denn durch marode Rohre kann enorm viel Wasser verloren gehen. In Italien etwa, das heuer besonders unter der Trockenheit gelitten hat, sind es mancherorts mehr als 50 Prozent. So weit soll es in Landsberied nicht kommen. Mittels Funkübertragung kann Gründonner erkennen, wenn sich der Verbrauch in einer Gemeinde plötzlich drastisch erhöht – und dann auf die Suche nach dem Leck gehen.

Eigenes Wasser ist heilig

Es gibt aber auch Gemeinden, die sich selbst mit Wasser versorgen – also keinem Verbund angehören. Dazu gehört neben Germering, Fürstenfeldbruck, Schöngeising, Mammendorf, Alling und Maisach auch Emmering. „Unser Wasser ist mir heilig“, sagt Bürgermeister Stefan Floerecke. Aus der Hand möchte er die Versorgung nicht geben. „Uns ist die Eigenständigkeit sehr wichtig“, betont der Rathauschef. Damit das so bleibt, will die Gemeinde Emmering ihr in die Jahre gekommenes Wasserwerk erneuern. Momentan läuft dazu eine Machbarkeitsstudie.

Aus den Alpen oder dem örtlichen Brunnen

Aufs eigene Wasser setzt auch Germering. Die Stadtwerke pumpen dort pro Jahr etwa 2,2 Millionen Kubikmeter aus zwei 17 Meter tiefen Brunnen. Seinen Ursprung hat das Nass in den Alpen, erklärt Wassermeister Michael Gogl. Man müsse sich das wie einen unterirdischen Fluss vorstellen, der sich mit rund zwei Metern pro Tag im Boden fortbewegt.

Ein kleiner Teil des Altdorfes wird übrigens vom Wasserbeschaffungsverband Germering versorgt – einer von Landwirten gegründeten Vereinigung. Dieser Verband verfügt über einen eigenen Brunnen. Für den Notfall hat Germering zudem ein Ass im Ärmel. Sollte es Probleme mit dem eigenen Wasser geben, kann sich die Stadt über eine Notleitung mit München verbinden.

Ein wahres Geschenk der Natur

Derlei Probleme kennt man in Hohenzell nicht. Der Moorenweiser Ortsteil ist an kein Wassernetz angeschlossen. Er hat aber auch keinen eigenen Brunnen. Die Hohenzeller sind die einzigen Bewohner des Landkreises, die ihr Wasser von einer Quelle beziehen, die auch in Trockenzeiten beständig sprudelt – ein wertvolles Geschenk der Natur.