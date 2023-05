Kampf um jeden Auszubildenden - „legen mehr Wert auf Erfüllung im Beruf“

Wollen die Generation Z auf den Arbeitsmarkt locken (v.l.): Kathrin Grabmaier (Sprecherin Agentur für Arbeit), Franz Höfelsauer (Kreishandwerksmeister), Manuela Winkler (Berufsberaterin Arbeitsagentur), Michael Steinbauer (IHK-Regionalausschuss) und Ausbildungsberaterin Katrin Müller-Albersthofer. © Patrick Tietz

Wenn sich die Schulzeit gen Ende neigt, stellt sich für die jungen Menschen die Frage, wie sie ihre Zukunft gestalten wollen. Die Generation Z scheint sich damit besonders schwerzutun. Dabei wird sie auf dem Arbeitsmarkt dringend gebraucht.

Fürstenfeldbruck – Ob Gastronomie, Pflege oder Handwerk – es fehlt allerorten an qualifiziertem Personal. Wenn sich die geburtenreichen Jahrgänge der Babyboomer in den nächsten Jahren peu à peu in den Ruhestand verabschieden, wird sich der Fachkräftemangel noch verschärfen. Richten müssen das die jungen Leute, die auf den Arbeitsmarkt nachrücken. Damit das gelingen kann, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Eine Expertenrunde aus Vertretern der Wirtschaft und der Institutionen tauschte sich im Landratsamt aus, wie man die Generation Z bei ihrem Weg in die Berufstätigkeit unterstützen kann.

Die Generation Z gilt als faul und unentschieden. Mit diesen Vorurteilen räumt Kathrin Grabmaier, Sprecherin der Agentur für Arbeit, auf. Die junge Generation lege einfach mehr Wert auf Erfüllung im Beruf und eine Work-Life-Balance. „Das ist eine sehr schöne Entwicklung.“ Studien- und Berufsberaterin Manuela Winkler von der Agentur für Arbeit führt die vermeintliche Unentschiedenheit auf die Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten zurück. Sie berät junge Menschen beim Angebot aus 300 Ausbildungsberufen und rund 18 000 Studienmöglichkeiten.

Arbeitsmarkt Fürstenfeldbruck: Mehr Orientierung

Um den jungen Leuten mehr Orientierung zu bieten, müsse der Informationsfluss besser werden – darin sind sich alle einig. Dazu gibt es den Berufsinformationstag und Ausbildungsmessen oder auch den Tag des Handwerks. An diesem können Mittelschüler in die Betriebe gehen und sich ein Bild von den Berufen machen. Laut Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer wäre es wünschenswert, wenn auch Realschulen und Gymnasien mitmachen könnten. Aber die Betriebe „haben uns nicht gerade die Türe eingerissen, weil sie dafür zu wenig Personal haben“, erklärt er.

Für mehr Berufsorientierung an den Gymnasien und Realschulen plädiert auch Katrin Müller-Albersthofer. Sie ist für das Landratsamt in der Ausbildungs- und Berufsberatung tätig und wünscht sich mehr Praktika an den höheren Schulen.

Azubis Fürstenfeldbruck als Scouts und Coaches

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) setzt auf Ausbildungsscouts. Azubis gehen an die Schulen, um ihren Beruf vorzustellen. Auch Bildungspartnerschaften mit Schulen bietet die Kammer an. Die können zum Beispiel Betriebsführungen oder Bewerbungstrainings beinhalten. Michael Steinbauer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Fürstenfeldbruck, erzählt von einem Pilotprojekt in Germering, bei dem Gymnasiasten ein Unternehmensplanspiel absolvierten. Dadurch sollte ihnen „eine andere Option als das Studium“ aufgezeigt werden.

In vielen Mittelschulen setze man auf ehrenamtliche Coaches, die den Schülern beim Bewerbungsprozess helfen, erklärt Schulamtsdirektor Thomas Frey auf Nachfrage. Zudem arbeite man mit der Agentur für Arbeit zusammen und auch Klassen- und Beratungslehrer stünden den Schülern zur Seite. Für diejenigen, die eine individuelle Begleitung bräuchten, gebe es Jugendsozialarbeiter und Berufseinstiegsbegleiter. „Recht viel mehr geht nicht“, sagt Frey. „Was dabei rauskommt, liegt an den Schülern.“

Arbeitsmarkt Fürstenfeldbruck: Betriebe in der Pflicht

Neben den Schülern seien aber auch die Eltern in der Pflicht, so der Tenor in der Runde. Einmal als Vorbild, aber auch als Begleitung in der Berufsorientierung. Michael Steinbauer sieht auch die Betriebe im Zugzwang. Der Arbeitsmarkt habe sich gedreht. „Wir bewerben uns bei den Arbeitskräften.“ Firmen sollten sich auf Social Media präsentieren und über Punkte wie flexible Arbeitszeiten, Jobradl oder auch die Vier-Tage-Woche Anreize schaffen. Zudem müssten die Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen aufgewertet werden, auch monetär. Patrick Tietz