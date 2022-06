Ausgefallene Ideen für Kinderbetreuung

Von: Andreas Daschner

Weil immer mehr Eltern Vollzeit arbeiten, müssen ihre Kinder nach der Schule betreut werden. Doch in vielen Einrichtungen gibt es Personalprobleme. © Uwe Anspach (DPA)

Zahlreiche Eltern erhalten keinen Platz für ihre Kleinkinder in den Kindertagesstätten im Stadtgebiet. Grund ist Personalmangel. In der Stadt FFB sucht man nach Lösungen.

Fürstenfeldbruck – Eine Statistik aus dem Rathaus zeigt: Vor allem freie Träger haben Probleme. Erste Lösungsansätze wurden im Stadtrat diskutiert.

Wohin mit den Kindern? Diese Frage stellte sich der Brucker Stadtrat angesichts von rund 280 Absagen für Plätze in den Kindertagesstätten, die die Stadt den Eltern zuletzt erteilen musste. Die Stadtratsmitglieder wollen nun aktiv nach Lösungen suchen.

Mitte Mai war bekannt geworden, dass 142 Kindergarten- und 139 Krippenkinder keinen Platz in den Brucker Kitas bekommen würden. Nicht fehlende Räume sondern Erziehermangel sei das Problem. Der zuständige Amtsleiter im Rathaus, Michael Maurer, legte bei der Stadtratssitzung am Mittwoch dazu nun Zahlen vor. Demnach haben vor allem die freien Träger Probleme, ihre Stellen zu besetzen.

In Kitas fehlen rund 30 Fachkräfte

In städtischen Einrichtungen sind laut Maurer derzeit nur drei Stellen im Kindergartenbereich nicht besetzt. Bei den freien Trägern würden hingegen 13 Fachkräfte im Kindergarten und sogar 15 in der Krippe fehlen. In den städtischen Einrichtungen stehe man aber beim Personalschlüssel so gut da, dass man trotzdem alle freien Plätze wird belegen können. „Es wird kein Kind keinen Platz erhalten“, sagte Mauerer. Anders sehe es freilich bei den freien Trägern aus.

Mit denen stehe man regelmäßig in Kontakt, sagte Maurer. Die Träger würden versuchen, durch verschiedene Aktionen Personal – zum Teil sogar im Ausland – zu akquirieren. Mal heiße es, dass nur noch ein paar Unterlagen fehlen würden, ehe die Bewerber kommen, berichtete Michaela Raff, die im Rathaus für die Platzvergabe zuständig ist. „Dann springen die Erzieher doch wieder ab und wir fangen von vorne an.“

Die dynamische Situation habe eine Information an den Stadtrat vor Mai erschwert. „Die Zahlen sind im März einfach noch nicht verlässlich.“ Deshalb müssen sich die Stadträte nun kurzfristig mit dem Problem auseinander setzen. Ein Lösungsvorschlag kam während der Sitzung von Andreas Lohde (CSU). Er regte an, über eine Kita-Platz-Sharing nachzudenken. Eltern, die ihre Kinder nur tageweise betreuen lassen, könnten sich demnach einen Platz teilen. „Ich weiß, dass das eine Herausforderung ist, das zu takten“, sagte Lohde. Dennoch müsse man darüber nachdenken.

Betreuung wieder als Aufgabe der Stadt?

Außerdem müsse man sich unter Umständen darüber unterhalten, ob die Stadt die Pflichtaufgabe der Betreuung nicht wieder an sich zieht, wenn freie Träger sie wegen Personalmangels nicht erfüllen können.

Laut Maurer sei es aber schwer, einzelne Träger mit Problemen auszumachen: „Im einen Jahr fehlt dem einen das Personal, im anderem Jahr einem anderen.“

Personal selbst suchen

Markus Droth (FW) regte an, dass die Stadt freie Räume bei den anderen Trägern mit selbst gesuchtem Personal besetzt und somit weitere Gruppen ermöglicht. Maurer möchte diese Idee beim nächsten Treffen mit den freien Trägern zumindest besprechen.

Eine von Droth ebenfalls angeregte Unterstützung ehrenamtlicher Betreuung – zum Beispiel in Mutter-Kind-Gruppen –- sieht Maurer kritisch: „Ehrenamtliche Arbeit hat nur begrenzte Möglichkeiten.“ Für Florian Weber (Die Partei) ist das aber kein Grund, diese Idee nicht zu verfolgen. „Viele Mütter wären froh, wenn sie ihr Kind einfach für zwei Tage irgendwo unterbringen können – auch ohne eine hochprofessionelle Betreuung.“ Weber regte an, in Nachbargemeinden ohne Personalprobleme Kita-Plätze zu subventionieren, um diese belegen zu dürfen. Auch gebe es Erzieher, die nur in einem Waldkindergarten arbeiten wollen. Dazu sagte OB Erich Raff (CSU), dass ein solcher bei der geplanten Einrichtung in Puch entstehen könnte.

Weber sieht nun alle Stadtratsmitglieder in der Pflicht: „Wir sollten alle nach Hause gehen und uns Gedanken machen, wie wir zur Not einen Flickenteppich an Lösungen zusammen bekommen.“

Willi Dräxler (BBV) ergänzte, dass man auch die Arbeitsbedingungen der Erzieher verbessern müsse. Diese seien oft stark belastet – auch weil immer mehr Kinder mit besonderem Förderbedarf in Regelgruppen betreut würden. „Da müssen wir politisch etwas unternehmen“, sagte er.

