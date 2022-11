Keine Kunst-Ausstellungen mehr in der Sparkasse

Von: Ingrid Zeilinger

Sparkassen-Logo (Symbolbild) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Über viele Jahre bot die Sparkasse Künstlergruppen die Möglichkeit, ihre Werke kostenlos in den Räumen auszustellen. Dieser Service wird nun eingestellt. Grund: Personalmangel. Der Schreck bei den Künstlern ist groß.

Fürstenfeldbruck – Ihr 40-jähriges Bestehen feierten die Brucker Farb-Künstler im Jahr 2019 noch in den Räumen der Sparkasse. Wie üblich hingen die Werke an den Wänden des ersten Stocks. Dass es die letzte Ausstellung im Haus sein würde, ahnte damals – vor der Corona-Krise – noch niemand.

Jetzt wollte Rita Plafka, Vorsitzende der Farb-Künstler, die nächste Schau für 2023 fest machen. Doch dann erfuhr sie, dass der neue Vorstand der Sparkasse, bis auf die Naturfototage und die Luzienhäuschen, keine weiteren Ausstellungen in den Räumen der Bank mehr machen möchte. „Die Enttäuschung war ziemlich groß“, erzählt Plafka.

Keine Miete

Die Farb-Künstler – ehemals Brucker Freizeitmaler – stellten anfangs jedes Jahr in der Sparkasse aus. Als immer mehr Künstlergruppen in die Räume wollten, ging man in den Zwei-Jahres-Rhythmus über. „Die Sparkasse hat eingeladen und die Vernissage veranstaltet“, erinnert sich Plafka. Und: Die Bank verlangte keine Miete für die Ausstellung.

Frank Opitz, Vorsitzender der Sparkasse Fürstenfeldbruck, bestätigt auf Tagblatt-Nachfrage die Absage an die Farb-Künstler. Als Grund nennt er ein Problem, das auch das Bankwesen betrifft: Personalmangel. Schon vor der Corona-Pandemie und Opitz’ Amtszeit habe man überlegt, wie man mit Ausstellungen weiter umgeht.

In Vollzeit

Jahrelang habe sich ein Mitarbeiter der Sparkasse in Vollzeit mit den bis zu 17 Ausstellungen pro Jahr beschäftigt, sagt Opitz. „So eine Ausstellung war nicht einfach nur einen Nagel in die Wand hauen und fertig.“ Es gab Vor- und Nachgespräche mit den Ausstellern, Versicherungen mussten geklärt und Programmhefte gedruckt werden und mehr.

Dann sei der Mitarbeiter in Pension gegangen. „Wenn sowieso schon Personal fehlt, muss man schließlich eine Entscheidung treffen“, sagt Opitz.

Die Brucker Farb-Künstler haben inzwischen eine Lösung gefunden: Sie werden im Gemeindehaus Eichenau ausstellen – wenn auch nicht umsonst. Auch das KOM in Olching leiste man sich gelegentlich, sagt Rita Plafka. Die Vorsitzende bedauert, dass es in Fürstenfeldbruck keine geeigneten Räume gibt. Das Kunsthaus könne man sich nicht leisten, das Haus 10 lege einen anderen Fokus auf Kunst. „Es wird an jeder Ecke schwieriger.“

Andere Flächen?

Von der Stadt fühlt sie sich stiefmütterlich behandelt. Man habe noch nie Unterstützung erfahren. Diese Misere ist auch Kulturreferentin Tina Jäger (SPD) bekannt. „Es herrscht ein Mangel an Ausstellungs- und auch Atelier-Flächen“, sagt die Stadträtin. Sie würden gerne sowohl im neuen Viertel auf der Lände als auch im Fliegerhorst Räume schaffen. Zunächst müsse man im Bestand nach Leerständen schauen. Hier laufe eine Anfrage ans Liegenschaftsamt.

Im Rathaus hat sich Jäger bereits über Ausstellungsmöglichkeiten erkundigt. Doch dort sind zu viele Besucher nicht erwünscht. Auch in der Aumühle könnte sie sich Ausstellungen vorstellen. Gleichzeitig denkt die Kulturreferentin an kurzfristige Zwischennutzungen.

Im Januar will Jäger am Runden Tisch Kultur Gewerbetreibende und lokale Betriebe mit Künstlern zusammen bringen. Anforderungen und Wünsche müssen auf den Tisch. „Es wäre ein Gewinn für die Unternehmer, wenn Künstler dort ihre Werke präsentieren“, sagt die Kulturreferentin. „Und für die Künstler wäre es unfassbar wertvoll.“

