Ausströmendes Gas geht in Flammen auf - Feuerwehr rettet Bäume

Von: Thomas Steinhardt

Die Feuerwehr bei dem Einsatz der Holzstraße. © FFW FFB

Heftiger Brand am Dienstagmittag in Bruck: Ausströmendes Gas ist am Holzweg in Flammen aufgegangen.

Fürstenfeldbruck - „Das war ein richtig heftiger Brand. Aber Gottseidank war außer zwei Bäumen nichts in der Nähe“, resümierte Michael Ott von der Brucker Feuerwehr kurz nach dem Einsatz in der sengenden Mittagshitze an der Holzstraße. Das austretende Gas ließ die Feuerwehr quasi kontrolliert abfackeln. Die beiden Bäume konnten gerettet werden. „Mit viel Wasser“, wie Ott sagte.

Zu dem Brand kam es im Zusammenhang mit dem Abriss eines Hauses. Bei den Arbeiten sollte eine Erdgasleitung verschweißt werden. Dabei kam es zu einem Problem - und das Gas entzündete sich. Die Arbeiter vor Ort hätten genau das Richtige gemacht, schilderte Ott: Sie unternahmen keinen (eh sinnlosen) Löschversuch, suchten das Weite und riefen die Feuerwehr. Wäre in der Nähe des Brandes ein Haus gestanden, hätte der Vorfall anders ausgehen können, meinte der Feuerwehr-Sprecher. Nachdem die Gaszufuhr unterbrochen war, war die Gefahr gebannt. Verletzt wurde niemand.

